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Фотограф Дмитрий Марков продаёт снимок-символ протеста на аукционе

Дмитрий Марков в автозаке

Фотограф из Пскова Дмитрий Марков, который 2 февраля в отделении полиции в Москве сделал фотографию, широко разошедшуюся по Интернету, ставшую мемом и одним из символов акций протеста, продает её на аукционе. Об этом он написал в фейсбуке.​

"Друзья, продаю единственный подписанный авторский отпечаток фотографии из ОВД "Косино-Ухтомский". Стартовая цена 10 000 рублей. Называйте вашу цену в комментариях. Аукцион продолжается сутки. Вырученная сумма переводится двумя равными частями на счета "ОВД-Инфо" и "Апологии протеста", – сообщил Марков.

На фотографии изображён сотрудник ОМОНа в балаклаве, сидящий за столом под портретом президента Владимира Путина.

К середине дня 6 февраля самая высокая ставка на аукционе уже превысила 400 тысяч рублей.

  • Марков 2 февраля в Москве был у Мосгорсуда, где суд заменил политику Алексею Навальному условный срок на реальный по делу "Ив Роше". Его задержали, фотографию он сделал в отделе полиции. Она мгновенно разлетелась по соцсетям.
  • Дмитрий Марков, известный фотограф-документалист и волонтер, живёт в Пскове. Он снимает на айфон и выкладывает в инстаграм для сотен тысяч подписчиков снимки, раскрывающие красоту и сложность обыденной, непарадной жизни в России. Марков стал первым российским фотографом, получившим грант от Getty Images и Instagram, выставки его работ проходят в Нью-Йорке и Париже. Широкую известность фотографу принесли съемки в документальном фильме Юрия Дудя: "Марков – как живет русская провинция".

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