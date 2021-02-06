Фотограф из Пскова Дмитрий Марков, который 2 февраля в отделении полиции в Москве сделал фотографию, широко разошедшуюся по Интернету, ставшую мемом и одним из символов акций протеста, продает её на аукционе. Об этом он написал в фейсбуке.​

"Друзья, продаю единственный подписанный авторский отпечаток фотографии из ОВД "Косино-Ухтомский". Стартовая цена 10 000 рублей. Называйте вашу цену в комментариях. Аукцион продолжается сутки. Вырученная сумма переводится двумя равными частями на счета "ОВД-Инфо" и "Апологии протеста", – сообщил Марков.

На фотографии изображён сотрудник ОМОНа в балаклаве, сидящий за столом под портретом президента Владимира Путина.

К середине дня 6 февраля самая высокая ставка на аукционе уже превысила 400 тысяч рублей.