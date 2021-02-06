В Янгоне студенты и преподаватели выступили против военной диктатуры

Военное правительство Мьянмы 6 января продлило блокировку соцсетей и включило в число запрещённых ещё две сети - Твиттер и Инстаграм.



Западные агентства отмечают, что причиной такого решения, по всей видимости, стало явное недовольство общества военным переворотом и отстранением от власти лидера гражданских сил Мьянмы Аун Сан Су Чжи.

Около 3000 демонстрантов собрались сегодня у здания университета в столице страны городе Янгоне, большинство протестующих подняли руки с вытянутыми тремя пальцами, что означает сопротивление приходу к власти командования вооружённых сил.



"Долой военную диктатуру" - скандировали протестующие, большинство которых студенты и преподаватели. Они размахивали красными флагами Национальной лиги за демократию - партии, которую возглавляет Аун Сан Су Чжи.



Власти приказали операторам связи и провайдерам интернет-услуг заблокировать доступ к Твиттеру и Инстаграму под предлогом, что некоторые лица используют эти платформы для распространения фейк-ньюс.



Провайдерам приказано усилить уже действующие блокировки - "до особого распоряжения", сообщило дочернее предприятие Норвежской телекоммуникационной компании Теленор. Администрация местной бирманской компании заявила, что выполнила распоряжение, но высказала несогласие с "необходимостью и машстабом" принимаемых властями Мьянмы запретительных мер.