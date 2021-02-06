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Россия экстрадировала в Испанию гражданина Литвы Денаса Вяткевичуса

Запросы об экстрадиции были направлены российским властям из Литвы и Испании

Россия экстрадировала в Испанию гражданина Литвы. Как сообщил ТАСС со ссылкой на представителя российского МВД Ирину Волк, Денас Вяткевичус разыскивался Интерполом в связи с подозрениями в причастности к незаконному лишению свободы и убийствам.

В субботу, 6 февраля, в сопровождении сотрудников российского бюро Интерпола и ФСИН России в аэропорту "Шереметьево" состоялась экстрадиция литовского гражданина.

В марте прошлого года Вяткевичус был задержан в аэропорту Внуково, когда пытался въехать в Россию по чужому российскому паспорту. Других удостоверений личности у него не было. Вскоре выяснилось, что гражданин Литвы разыскивался по инициативе литовских и испанских правоохранительных органов.

Российская генеральная прокуратура удовлетворила запрос Испании о выдаче подозреваемого. Он был передан представителям испанских властей.

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