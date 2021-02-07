В Дагестане росгвардейцы убили бывшего главу села прямо в ОВД

В Дагестане задержаны двое сотрудников Росгвардии, которых подозревают в убийстве 34-летнего местного жителя. Он был застрелен накануне вечером в одном из кабинетов отдела полиции по Советскому району Махачкалы.

По сообщениям СМИ, убитый - бывший глава села Новокули Новолакского района Абакар Капланов. Следственный комитет сообщил, что он был убит "из-за ранее возникших неприязненных отношений". Причиной конфликта, как пишет "Кавказский узел", мог быть земельный спор. Дагестанская газета "Черновик" утверждает, что, Капланова застрелили братья-близнецы Курбановы, служащие в ОМОН. Утверждается, что они выпустили в убитого более 30 пуль.

После убийства у ОВД по Советскому району собрались более 300 человек - родственники и знакомые убитого. Туда же приехал глава республиканского МВД Магомед Абдурашидов, чтобы успокоить толпу.