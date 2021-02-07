Правозащитники просят ЕСПЧ помочь двум похищенным уроженцам Чечни

Два уроженца Чечни Салех Магамадов и Исмаил Исаев, которые на днях были задержаны в Нижнем Новгороде, находятся в Чечне. Сначала их доставили в отделение полиции в Гудермесе, а затем увезли в ОВД по Серноводскому району. Об этом сообщил телеканалу "Дождь" пресс-секретарь "Российской ЛГБТ-сети" Тим Бесцвет.

В полиции заявили, что их собираются допросить как свидетелей по уголовному делу. Адвоката "Российской ЛГБТ-сети" Александра Немова к ним не пустили - утверждается, что их угрозами заставили от него отказаться.

4 февраля "Российская ЛГБТ-сеть" сообщила, что полиция в Нижнем Новгороде задержала Салеха Магамадова и Исмаила Исаева, которые ранее покинули Чечню при помощи правозащитников. Их впервые задержали в апреле 2020 года из-за того, что они были модераторами оппозиционного телеграм-канала "Osal Nakh 95". После этого на YouTube опубликовали видео с их извинениями. После задержания в Нижнем Новгороде молодых людей, один из которых - несовершеннолетний, их местонахождение двое суток не было известно. Правозащитники высказывали опасения, что их могли отвезти в Чечню на расправу. Активисты оппозиционного чеченского движения 1ADAT разделяют опасения правозащитника о возможном убийстве похищенных. Согласно их расследованию, молодых людей специально вычислял человек, связанный с администрацией Рамзана Кадырова.

"Российская ЛГБТ-сеть" подала ходатайство в Европейский суд по правам человека о принятии срочных обеспечительных мер по делу Магамадова и Исаева - сообщает Кавказ.Реалии.