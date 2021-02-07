7 февраля проходит международный День солидарности с Беларусью

7 февраля по инициативе белорусского оппозиционного политика Светланы Тихановской проходит международный День солидарности с Беларусью.

Тихановская призвала мировых лидеров, активистов, журналистов и всех неравнодушных к ситуации в Беларуси принять участие в мероприятиях в поддержку граждан страны, которые протестуют против режима Александра Лукашенко.

Она напомнила, что уже полгода – с президентских выборов 9 августа 2020 года, результаты которых белорусская оппозиция и Запад не признали легитимными, – жители Беларуси протестуют против Лукашенко, требуя его отставки и новых демократических выборов.

Различные акции солидарности проходят как в разных городах мира, в том числе в самой Беларуси, так и онлайн.

Накануне состоялась онлайн-конференция "Солидарность с Беларусью" с участием представителей белорусской оппозиции, ряда европейских политиков и экспертов. Тихановская вновь призвала страны ЕС и США ужесточить санкции, введённые в качестве реакции на фальсификации и на жестокое обращение с участниками акций протеста со стороны властей Беларуси.

Посольство США в Минске в связи с Днём солидарности выступило с заявлением, в котором говорится, что США "поддерживают белорусский народ и будут привлекать к ответственности всех, кто нарушает права народа Беларуси". С подобными заявлениями выступили и европейские лидеры, включая канцлера Германии Ангелу Меркель. Послы стран Евросоюза 7 февраля встретились в Минске с родственниками погибших и пострадавших участников акций протеста.

Акцию солидарности поддержал глава МИД Украины Дмитрий Кулеба, указав на опасность для суверенитета Беларуси со стороны России.

Не сообщалось о том, планируются ли в День солидарности акции в самой России. Официальная Москва поддерживает Александра Лукашенко.