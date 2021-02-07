7 февраля проходит международный День солидарности с Беларусью

7 февраля по инициативе белорусского оппозиционного политика Светланы Тихановской проходит международный День солидарности с Беларусью.
Тихановская призвала мировых лидеров, активистов, журналистов и всех неравнодушных к ситуации в Беларуси принять участие в мероприятиях в поддержку граждан страны, которые протестуют против режима Александра Лукашенко.
Она напомнила, что уже полгода – с президентских выборов 9 августа 2020 года, результаты которых белорусская оппозиция и Запад не признали легитимными, – жители Беларуси протестуют против Лукашенко, требуя его отставки и новых демократических выборов.
Различные акции солидарности проходят как в разных городах мира, в том числе в самой Беларуси, так и онлайн.
Накануне состоялась онлайн-конференция "Солидарность с Беларусью" с участием представителей белорусской оппозиции, ряда европейских политиков и экспертов. Тихановская вновь призвала страны ЕС и США ужесточить санкции, введённые в качестве реакции на фальсификации и на жестокое обращение с участниками акций протеста со стороны властей Беларуси.
Посольство США в Минске в связи с Днём солидарности выступило с заявлением, в котором говорится, что США "поддерживают белорусский народ и будут привлекать к ответственности всех, кто нарушает права народа Беларуси". С подобными заявлениями выступили и европейские лидеры, включая канцлера Германии Ангелу Меркель. Послы стран Евросоюза 7 февраля встретились в Минске с родственниками погибших и пострадавших участников акций протеста.
Акцию солидарности поддержал глава МИД Украины Дмитрий Кулеба, указав на опасность для суверенитета Беларуси со стороны России.
Не сообщалось о том, планируются ли в День солидарности акции в самой России. Официальная Москва поддерживает Александра Лукашенко.
- В германском городе Штутгарт 7 февраля будет вручена премия в области прав человека 2021 года фонда имени Герхардта Баума. Её лауреат – Мария Колесникова, один из лидеров белорусской оппозиции, находящаяся с сентября прошлого года в СИЗО. В связи с вручением премии с открытым письмом к Лукашенко обратился российский писатель Виктор Шендерович, призвав его освободить Колесникову, которую правозащитники признали политзаключённой. "Если Вы отпустите Марию Колесникову, никто не упрекнет Вас в недостаточной жестокости или склонности к либерализму. Это пятно на репутации Вам не грозит. А позора станет чуть меньше".
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