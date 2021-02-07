Арестованные в Сахарово ходят в туалет под видеонаблюдением 

Женщины, арестованные по обвинению в организации и участии акций в поддержку Алексея Навального и содержащиеся в Центре для мигрантов в подмосковной деревне Сахарово, вынуждены ходить в туалет под камерами видеонаблюдения. Об этом рассказала одна из арестованных, Анна Велликок. Её рассказ подтвердила член Общественной наблюдательной комиссии Марина Литвинович.

По словам Велликок, в помещении, в котором содержится она и ещё несколько женщин, камера видеонаблюдения направлена прямо на туалет, у которого нет даже штор. Литвинович в свою очередь отметила, что "в каждом помещении по две камеры согласно нормативам", и что члены ОНК "уже несколько лет бьются как рыба об лёд, чтобы хоть что-то поменять в идиотских нормативах". При этом, по её словам, сотрудники Центра для мигрантов "не сидят на месте и не смотрят в свои камеры, а бегают между этажами".

Анна Велликок также пожаловалась на то, что ей вторые сутки не дают необходимые лекарства. Девушка была арестована на две недели 30 января - за ретвит видеообращения Алексея Навального об акции протеста в центре Москвы, которая состоялась 23 января.