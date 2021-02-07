Прокуратура обжаловала УДО для осуждённого по "московскому делу"  

Прокуратура обжаловала решение Волжского городского суда об условно-досрочном освобождении Егора Лесных, осужденного в декабре 2019 года на три года колонии общего режима по «московскому делу». Волжский суд постановил освоить Лесных 29 января.

Так называемое "московское дело" о массовых беспорядках и насилии в отношении полицейских было заведено после акций оппозиции за честные выборы, которые прошли в центре Москвы 27 июля и 3 августа. По нему были арестованы более 20 человек. Позже СК закрыл дело о массовых беспорядках. Тех же, кто обвинялся в насилии к полицейским, продолжали держать в СИЗО. Несколько человек были приговорены к реальному тюремному заключению.

Егора Лесных отправили в колонию также по обвинению в применении насилия к представителю власти. По версии следствия, на акции протеста 27 июля он повалил на асфальт нацгвардейца и пнул полицейского. Вину Лесных не признал.