"Каша из слов". Отклики на статью Явлинского о Навальном

5 февраля начались слушания по ещё одному процессу над Алексеем Навальным, уже вторым за неделю - на этот раз об оскорблении ветерана Великой отечественной Игната Артеменко, который вместе с дизайнером Артемием Лебедевым и актёром Иваном Охлобыстиным снялся в рекламном ролике, призывающем голосовать за поправки к Конституции. Навальный назвал всех, снявшихся в ролике "командой продажных холуёв", "позором страны" и "предателями", и внук Артеменко, Игорь Колесников, обвинил Навального в том, что тот порочит честь и достоинство его деда.

Народной любви внук за это не снискал.

Илья Новиков

- А это в клетке Гитлер?

- Уж лучше бы Гитлер. Столько с ним головняка

- А это в форме полицаи?

- Прокуроры

- А в черном гестапо?

- Это суд

- А где фашисты?

- Мы теперь за них, дед

- Как это за них?!

- Да не бери в голову. Давай по тексту: "честь, достоинство, деловая репутация.."

Николай Травкин

Использование в политических целях детей - безнравственно и цинично!

А, вот, больного 95-летнего ветерана - в самый раз.

Кирилл Шулика

Теперь понятно, почему запретили судом песню Моргенштерна "Я съел деда". Ведь если бы не запретили, мог ее исполнить целый хор во главе с внуком ветерана, потому что уж он его и правда съел... В переносном смысле, сдав в аренду пропаганде, но тем не менее.

Если что у меня дед ветеран войны, двоюродный дед был награжден тремя Орденами Ленина, полковник, до Берлина дошел, участник Сталинградской битвы. И вот поэтому у меня одно желание авторам всего этого ужаса плюнуть в лица. А ведь они потом еще в церковь пойдут.

Про самого ветерана блогеры установили, что на его кителе гораздо больше наград, чем подтверждается доступными архивными документами.

Михаил Золотоносов

Почему-то в отношении Артеменко И.С. нет ни одного изображения подлинных документов из архива МО, т.е. наградных листов и т.п., и это крайне подозрительно.

Что касается аббревиатуры СЭО - то это служба эксплуатации и обслуживания.

СГВ - это Северная группа войск, оперативно-стратегическое военно-территориальное формирование Вооружённых Сил СССР, находившееся на территории Польши, где ветеран героически оборонял после ВОВ нашу страну от стран НАТО, находясь в службе эксплуатации и обслуживания. Возможно, там он и получил в 1955 г. медаль "За боевые заслуги".

Как указал Георгий Плужников, которому моя искренняя благодарность, медаль "За боевые заслуги" Артеменко получил за 10 лет выслуги. Что доказывает, что служил он именно с 26 октября 1945 года.

Если сравнить данные сайтов Минобороны, на которых указаны награды Артеменко, с фотографией, то оказывается, что на него навешено раз в 6 больше.

Ветеран на процессе (по видеосвязи) молчал и выглядел потерянным. Навальный заявил, что суд и родственники используют ветерана как куклу: "Этот человек находится в очень плохом состоянии. А вы его используете несколько месяцев, как куклу. Я ходатайствую, чтобы ему разрешили лечь и снять маску. Вы издеваетесь над 95-летним человеком!" - за что подвергся резкой критике "государственников" и "патриотов"

Сергей Марков

Суд пошел по неожиданному сценарию. Навальный на суде совершает политическое харакири. Это просто вызывает изумление. Логика событий такова. Первый акт драмы. Когда была кампания власти по поправкам в Конституцию, то Навальный довольно жестко критиковал тех, кто призывал голосовать на поправки. Ну и что такого ? Немного цинично. Но нормально это. Это политика. И отдельно он никак ветерана Игната Артеменко не оскорблял. Второй акт драмы. Но здесь политтехнологи власти грамотно решили поддеть Навального. Видимо, прав и Навальный, что это идея команды РТ во главе с Симонян. Жестко исполнено. Ведь среди других, получается, что Навальный оскорбил и ветерана ВОВ . Во первых, это реально уголовное дело. Во вторых, получается можно Навального теперь клеймить за то, что он публично оскорбляет ветерана ВОВ, которые пользуются в обществе безграничным уважением. Немного цинично. Но нормально это. Это политика.

Третий акт. Суд. Почти все были уверены, что сторона защиты и Навальный просто отметят, что эти грубые слова относились к политикам, а не лично к ветерану. И Навальный мог бы был просто извиниться перед ветераном. Указав, что не было намерения его никак оскорбить. И суд был бы вынужден дать Навальному мягкое наказание. Штраф.

Четвертый акт драмы. Но все пошло по очень необычному сценарию. Вместо того, чтобы просто извиниться перед ветераном и тем самым поставить власть в трудную ситуацию, Навальный вдруг начинает ветерана резко обличать. Называет его "кукла, которой манипулируют ", и "человек, который ничего не соображает". То есть реально начинает оскорблять ветерана. Сторона защиты выступает так резко, что у ветерана Игната Артеменко сердечный кризис и ему вызывают Скорую помощь.

Дмитрий Аграновский

То, что сейчас происходит в суде - на мой взгляд, в каком-то смысле продолжение Великой Отечественной. Партизан Игнат Артеменко снова против фашистов. Уверен, снова победит.

В том, что ветеран на этом суде победит, вряд ли хоть кто-то сомневается.

Ирина Петровская

Вечерний спецвыпуск ток-шоу «60 минут» целиком про сегодняшний суд над Навальным. Оскорбленные в лучших чувствах ведущие и гости заходятся в «праведном гневе»: как он смел, он не уважает ветерана и наши скрепы, даже в суде глумится и оскорбляет всех направо и налево. Цитируют циничные посты его беспринципных сторонников: Альбац, Мальгина, Шендеровича (последнего Попов с кривой ухмылкой представляет так: «Гражданин Израиля. Новоявленный»). Борис Надеждин, пытаясь прорваться сквозь вой разъярённых гиен, говорит, что в этом деле нет состава преступления, поэтому Навальный так несдержан («беснуется» - в терминологии оппонентов). Скабеева, срываясь на крик: «Да потому что он дурак, идиот!!!») Похоже на истерику. Навальный в кадрах из зала суда, напротив, победительно спокоен и (каков подлец!) смеётся им в лицо)

Аркадий Кайданов пытается "остаться над схваткой" и ругает всех участников процесса

Не следил за сегодняшним заседанием суда по Навальному.

Серфингнул телеграм и твиттер.

Могу быть неправ.

Не дай бог никому оказаться на месте человека, которому корячатся серьезные срока.

Никто не может знать, как он поведет себя на месте этого человека, поэтому нервные взбрыки Навального понимаю вполне – он реагирует именно так.

Не станем углубляться в то, что оскорбление ветерана – обвинение притянутое, однако оно оказалось важным лыком в строку и было бы странно, если бы власть это лыко туда не замастырила.

В этой войне миров каждый использует проколы соперника.

Была ли спущена Путину хоть одна его оговорка, плоская шутка либо хамоватая реплика?

Да за каждую в соцсетях на нем не выспался только ленивый!

А неприкрытое хамство Навального, его плоские остроты насчет боброедки и т.д. – сплошной восторг и бурные аплодисменты.

Мне скажут, что Путин в Кремле, а Навальный на скамье подсудимых, ему простительно.

Если бы Навальный рубился за место директора автомойки – не вопрос.

Назвал больного несчастного глубокого старика куклой – обхохочешься!

Заслуженный спаситель Отечества Адагамов даже подсчитал, что дед всего-то и воевал – пару месяцев в партизанах и еще недолго в действующей армии.

Ну, в самом деле, тоже ветеран нашелся!

В своей жизни я видел двух людей, ни разу и никогда не признававших свои ошибки и не способных попросить прощения – это Путин и Навальный.

Ну, отчего бы ему не сказать, мол, прости, дед, я в запаре тебя-то и вообще не разглядел в том ролике, от отношения к остальным участникам которого не отрекаюсь и сегодня?

Язык бы отвалился?

А тысячи стариков ему бы и посочувствовали.

Но Навальному абсолютнейшим образом насрать и на конкретного старика и на всех прочих стариков, не исключая людей более младшего возраста – это заточенный на свою главную цель холодный монстр.

И если поверить в то, что Путин выжил из ума, то Навальный ума, похоже, так и не нажил.

И лучше уже не будет.

А власть, как обычно, все поручила взлелеянным ею послушным коекакерам.

За все время не суметь натаскать внука на пять-шесть правильных ответов суду – это кем же надо быть?

И перерыв в заседаниях до 12 февраля после ответа незамысловатого внука, что он не писал заяву – это от абсолютного неверия в умственные способности внука или от знания, что работающие с ним специально обученные люди не в состоянии быстрее научить подопечного нескольким правильным ответам?

На трибунах становится тихо.

То, как проходило само судебное заседание, некоторые блогеры посчитали верхом абсурда.

Ольга Романова

Я просто не могу в это поверить. Вроде всё видела, ничему не должна удивляться, ан нет. Вот суд, Бабушкинский, по ветерану. Вот Навальный в зале суда. Дедушко в маске по видеосвязи. Сам говорить почти не может, да ещё в маске. Но кто-то ему подсказывает ответы. Навальный требует показать, кто там. Показывают тетку. Кто это? А это другая судья Бабушкинского районного суда. И чё ты нам сделаешь?

Илья Вайцман

Судя по сегодняшнему заседанию "суда", прости господи - заявление на А. Навального по поводу "клеветы на ветерана" никто не писал. Оно как-то само по себе написалось. Отчего узревший его следователь немедленно самовозбудился - и пошла писать губерния. Чудеса, истинно говорю вам, чудеса творятся! Родственники публично заявили, что ничего не писали.



Но главным героем или, точнее, "героем" недели стал не ветеран, не его внук, не Навальный, не прокурор и не судья, а Григорий Явлинский, который очень удачно выбрал именно те дни, когда Навального посадили в тюрьму, чтобы наконец-то разоблачить его диктаторские замашки.

Ксения Ларина

Григорий Алексеевич Явлинский, как нельзя вовремя, написал программную статью, суть и смысл которой - не только дистанцироваться от Алексея Навального , но толкнуть его в спину, спихнуть с дороги.

Очень удачный момент! В тот самый момент, когда Навальный сидит в тюрьме , когда руки его связаны, когда голос его можно услышать только в зале суда из стеклянной клетки, когда вся его семья захвачена властями в заложники, а все его штабы и соратники разгромлены.

Какие же надо иметь мотивы и сколько ненависти, чтобы именно в этот момент публиковать программный текст, изобличающий «блогера-разоблачителя», мошенника и фашиста Навального??

Сказал бы сразу, как Путин - кому он нужен, этот политический проходимец?

Вот несколько цитат, чтоб вы не утруждали себя чтением этого огромного документа.

«Навальный вернулся в Россию намеренно, несмотря на недвусмысленное предупреждение со стороны властей об аресте»

«главный общественно значимый эффект, на который ориентирована стилистика «разоблачительных» фильмов Навального, — это разжигание примитивной социальной розни.»

«настоящая борьба с коррупцией — это не съемка с дронов поместий проворовавшихся чиновников, а политическая борьба за новое российское государство»

«Политическое направление Навального — это популизм и национализм. Наиболее точно, на мой взгляд, его суть сформулировала в 2011 году Валерия Новодворская: Навальный может стать «будущим лидером обезумевших толп, да еще и с нацистским уклоном».

«Если толпы пойдут за Навального, страну в будущем ожидает фашизм… Волна, которая сейчас поднимается, поднимается отнюдь не только против Путина. Она поднимается за недемократическое будущее России. Она поднимается за прошедший коммунизм или за будущий фашизм. И Навальный — один из потенциальных лидеров этой новой погибели».

«В претензиях Навального на участие в российской политике с предлагаемыми им идеями и повесткой дня нет ничего позитивного»

«Ни самого Навального, ни его окружение не волнуют поломанные судьбы граждан, которые по их призыву вышли на несанкционированные акции и оказались за решеткой (достаточно вспомнить обещания денежных компенсаций через ЕСПЧ за задержания). Они сознательно выступают за преступное использование несовершеннолетних в политических целях. Навальный как единоличный вождь ориентирован только на себя и уничтожает любые наметки на коалиции.»

«демократическая Россия, уважение к человеку, свобода, жизнь без страха и без репрессий несовместимы с политикой Навального. Это принципиально разные направления.»

«В фильме про «дворец Путина» главное — это не дворец, а образ такого Путина, который до дрожи боится Навального и его разоблачений».

«Цинично использовать усталость людей, ощущение потери будущего в корыстных целях, в том числе политических. Это называется мошенничеством»

«огромный шум, что поднялся в мире после отравления Навального, конечно, был связан не с ним самим, а с очередным подозрением в использовании Россией боевых отравляющих веществ. Этого, естественно, на Западе очень боятся, поэтому и разыграли шумное шоу с подвернувшимся под руку странным отравлением»

Хочу сказать, что при всех несогласиях и обманутых надеждах, я лично всегда с уважением относилась к Григорию Явлинскому. Не раз голосовала за него и за его партию на выборах, мы с Григорием Алексеевичем сотни раз встречались в эфире, у меня в «Яблоке» есть близкие друзья. Я никогда не думала, что его политическая карьера может привести к такому личностному краху. А этот поступок лидера «Яблока» я именно так и расцениваю: как человеческое падение, личностный крах.

Не знаю, найдутся ли люди, которые захотят записаться после этого в партию «Яблоко» или которые будут аплодировать этому доносу, докладу.

В любом случае, мне с ними точно не о чем говорить.

И я, наивная душа, ещё ждала солидарного заявления оппозиционных сил в поддержку Алексея!))) Господи, во что превратились люди.

PS Вспомнила, как некоторые театральные режиссёры не могли скрыть зависти к Кириллу Серебренникову даже, когда он сидел под домашним арестом.

Лев Рубинштейн

Живя уже довольно долго, я не устаю поражаться обилию искусных мастеров «уместного» высказывания. Хоть политического, хоть культурного, хоть самого житейского свойства.

Я знал таких немало.

Вот, например, вспоминаю одного такого. Он был человек неглупый, довольно образованный, литературно вполне искушенный и даже в некотором смысле одаренный.

По основной профессии он был переводчик – это имеет прямое отношение к тому, что я хочу рассказать.

Однажды, - это было в конце 70-х, - в доме одной литературной дамы, держательницы салона, где обычно читали стихи и пили вино или кофе, зашел, - потому что не мог не зайти, - общий взволнованный разговор о страшном событии, случившемся накануне: в подъезде собственного дома был убит один довольно известный переводчик и правозащитник. Многие из собравшихся знали его лично. Но слышали о нем все.

Все, разумеется, ужасались и искренне негодовали и горевали.

Конечно же, гадали о том, кто бы мог это сделать, кроме КГБ, с которым у убитого были не самые безоблачные, мягко говоря, отношения. Других врагов у него вроде бы не было.

Говорили, как это обычно и бывает в подобных случаях, каким замечательным и добрым другом был убитый. Говорили о том, как жаль его родных. О том, что у него совсем недавно родился ребенок. И вообще – какой ужас и какое горе.

В какой-то момент упомянутый мною мастер уместного высказывания тоже решил поучаствовать в общем разговоре и сказал: «Да, жалко, конечно. Хотя переводчик он был, между нами говоря, так себе».

Ту тяжелую мучительную паузу, которая возникла после этой реплики, я помню до сих пор.

И время от времени она, эта тяжкая неловкая пауза, чугунным топором повисает в моем сознании во всей своей чувственной достоверности. Вот как сейчас, например.

Оксана Баулина

такое ощущение, что эту «колонку» писал Кириенко может, даже для мужа Скабеевой! но секретарь перепутал имейлы, а адресат ничтоже сумняшеся взял под козырек. правда, трусливо отключил реплаи

Анастасия Овсянникова

Ознакомилась с опусом дня. Помимо низости, от которой хором сейчас моя френд-лента - уверена, и ваши тоже, поэтому тут мне добавить нечего, - обратила внимание, что весь остальной текст, все, что обрамляет основной посыл "плохой, плохой фошызд", лишен всякого смысла. То есть буквально - это геркулесовая каша из слов, не имеющих содержания, глоссолалия. И изобилие ненужных кавычек, оно всегда весьма симптоматично.

Михаил Крутихин

Давным-давно меня уговаривали вступить в одну партию, но название её вызвало такие пароксизмы хохота, что я отказался. Тогда как раз обсуждали, хорошо ли будет смотреться акроним по первым буквам фамилий её основателей - Болдырев, Лукин, Явлинский. Потом решили поменять отцов-основателей местами и получилось Ябло. На том мой интерес к этому образованию и закончился.

Владислав Снеговой

Г. Явлинский давно уже - это никакая не оппозиция, не союзник оппозиции, не попутчик оппозиции и даже не конформист.

Он типичный коллаборант, такой же точно, как ректор Вышки Я.Кузьминов, уволивший десятки профессоров и преподавателей, в том числе незаконно арестованную Анну Велликок, как директор московской филармонии, уволивший светооператора Станислава Семенюка за надпись «Свободу политзаключенным», как директора школ, уволивших «Учителя года» Александра Рябчука за участие в митинге.

Коллаборациони́зм (фр.collaboration — «сотрудничество») — осознанное, добровольное и умышленное сотрудничество с врагами своей родины, своего народа, в интересах врагов и в ущерб своему государству.

Если что-то выглядит как коллаборант, плавает как коллаборант и крякает как коллаборант, то это, вероятно, и есть коллаборант.

Другие пишут, что текст адресован не читателям, а одному единственному читателю.

Владимир Шендерович

Не надо нервничать и метать громы и молнии. Текст Григория Алексеевича адресован вовсе не нам, обитающим внизу и когда-то голосовавшим за Явлинского и "Яблоко": мы для Григория Алексеевича - давно отрезанный ломоть.

Текст адресован Кремлю - как ясный сигнал о готовности еще разок послужить безопасной либеральной оппозицией на государственном финансировании.

И - дуплетом в угол - знаковым лицам "Яблока", которым после этой расчетливой подлости придется либо лечь лицом в грязь следом за лидером партии, либо публично дистанцироваться от него, освободив места в предвыборных списках для менее брезгливых.

Очень четкий и продуманный текст.

Аббас Галлямов

Текст Явлинского - это ещё одно подтверждение того, что статус Навального в оппозиционной среде укрепляется. Он становится ее безусловным лидером. Нарциссичный лидер «Яблока» просто не в силах этого перенести.

А тут ещё надежда, что заметят и зачтут. Может и пятипроцентный барьер преодолеть помогут, наконец-то.

Александр Рыклин

Есть, с моей точки зрения, два корпуса причин, по которым лидер "Яблока" решился на столь экстравагантный поступок, и оба они связаны с предстоящими выборами в Госдуму. Первый располагается в плоскости внешнего позиционирования партии Явлинского, ее перспектив на ближайшее будущее. Вставая в один ряд с Зюгановым, Жириновским и Мироновым, Явлинский как бы действует на опережение, прогнозируя, что, в принципе, к осени в стране может сложиться ситуация, при которой Кремлю зачем-нибудь понадобится демократическая партия в Госдуме. Своим лоббистам во власти (Кириенко, например) он дает очень веский аргумент в разговоре с Путиным. Дескать, видите, Владимир Владимирович, все вопросы по Навальному мы успешно согласовали... Явлинский вполне договоропригодный. Если окажется в Думе, скорректирует позицию и по Крыму, и по Донбассу, и по Боингу... Даже не сомневайтесь. (После такого текста про Навального в подобный сценарий легко верится).

А еще мощная атака на Навального со стороны Явлинского очень наглядно демонстрирует, на какую именно силу рассчитывает Григорий Алексеевич в своем походе за думскими мандатами. Уж точно не на электорат, изрядное количество голосов которого он точно сегодня потерял. Боюсь, от "Яблока" теперь отвернутся многие даже из самых ярых его сторонников. Просто по соображениям брезгливости и личной гигиены. Явлинский идет за мандатами прямо в Кремль по головам всех, кто многие годы за него голосовал и хладнокровно игнорирует крики «позор!», которые звучат у него за спиной.

Второй список причин, по которым Явлинский решил уже дотла сжечь собственную репутацию, кроется во внутрипартийных проблемах. Судя по всему, Григорий Алексеевич задумал большую партийную чистку, и, видимо, уверен, что пока его авторитета и административного ресурса хватит, чтобы такую стерилизацию провести. Текст с атакой на Навального станет лакмусовой бумажкой для выявления недостаточно лояльных многовековому лидеру. Мне, например, очень любопытно будет посмотреть, как на него отреагируют разные видные яблочники. Например, Лев Шлоссберг или Борис Вишневский. Ну, и очевидно, что из потенциальных одномандатников, которые на предстоящих выборах могли бы баллотироваться от «Яблока», сразу вычеркиваются все, кто кровью не распишутся в преданности Явлинскому. То есть, не откажутся даже от минимальной критики этого манифеста. Шлагбаум, который не обойдешь, опустился перед Дмитрием Гудковым (не верю, что он смолчит) и перед многими другими.

Я не знаю, как дальше сложится судьба партии «Яблоко». Там много достойных и смелых людей, искренне разделяющих идеалы добра и справедливости, настоящих борцов за свободу. И мне уже совершенно не интересно, как дальше сложится политическая судьба Григория Явлинского. Григорий Алексеевич ушел за черту. Он больше не с нами.

Илья Вайцман

Простите, я не понял... А что это вдруг все так возбудились из-за гр. Явлинского? Вы что-то новое про него узнали, неожиданное? Да нет, вроде бы - что называется: "товарищ в своем репертуаре", Явлинский в этом амплуа - раскалывателя и раздергивателя любых попыток объединения оппозиции - выступает уже четверть века. Пора бы уже и привыкнуть, и просто не обращать внимания на эти выкрики.

Единственное, что удивляет, так это упорство с которым держатся за членство в "Яблоке" люди вполне порядочные. Зачем?! Вот это загадка, да. А Явлинский - нет, не загадка и не неожиданность.

Многие "яблочники" и избиратели партии очень недовольны заявлением Явлинского.

Наташа Фриман

Я выхожу из партии.. вот и все мое мнение..

Евгений Ройзман

Выдвижение в ГД от Яблока стало для меня невозможным.

Самый популярный политик "Яблока", Лев Шлосберг, пока что никак не прокомментировал заявление Явлинского. Многочисленные вопросы его избирателей на эту тему остались без ответа.

Зато соратник Навального Леонид Волков совсем не расстроен и даже пост Явлинского против Навального использует для рекламы "умного голосования"

Во всем надо видеть хорошее.

Статья Григория Явлинского полностью снимает вопрос, который часто задавали люди, еще не понявшие смысла Умного голосования: мол, «ну как можно поддерживать коммунистов»?

Теперь можно отвечать там: «да что там коммунистов, мы даже яблочников несмотря ни на что готовы поддерживать»!

Тех, конечно, кто проведет мощную кампанию и в своем округе окажется самым сильным оппонентом для кандидата от ЕР. Потому что для Умного голосования имеет значение только это.

Есть и те, кто частично оправдывает Явлинского безо всякой связи с умным голосованием.

Ольга Седакова

В отличие от почти всех высказавшихся в моей ленте, я с глубоким уважением отношусь к Григорию Алексеевичу Явлинскому. Совершенно не принимаю низких мотивов, которые тут предполагают за его письмом (зависть, продажность и т.п.). Его общая политическая позиция последовательна. То, что причиняет мне настоящую боль, - это момент, выбранный для публикации такого текста.

Татьяна Рыбакова

Сегодня многие пишут, в связи со статьей Явлинского, что он перевернулся и горюют, что много лет голосовали за "Яблоко". Я тоже голосовала за "Яблоко" и прочла статью. И вот что думаю:

1. Нет, Явлинский не перевернулся. Он остался таким, какой есть. Не желающим делиться славой и неполученной ещё властью - статья пронизана завистью, как пронизаны ею многие тексты Сотника, например. Он остался при этом таким же принципиальным, не желающим выбирать между шашечками и ехать - и тут я не могу сказать, что шашечки прям совсем не важны. Если бы те здравые мысли, что в статье есть (а они есть) были бы высказаны не в это время, не в этом месте и не в таком чудовищном обрамлении - их стоило бы услышать и обдумать. Но они высказаны именно так и именно сейчас - и обдумывать их просто невозможно и немыслимо. И тут стоит вспомнить, что Явлинский вообще умеет сказать умную вещь крайне нелепо и не вовремя - чем, возможно, во многом объясняется неудача его партии. Он остался таким же нечутким и не слышащим тех, кого хотел бы сделать своими избирателями - как токующий тетерев. Он по-прежнему искренне верит в теорию малых дел и поступательной эволюции. И да, про программу дорог и газа в каждый дом как альтернативу сопротивлению насилию - это он всерьез и искренне.

2. Мы ни в чем не ошибались и на нас нет вины в том, что много лет отдавали свой голос "Яблоку". Мы много лет и сами были такими же. Просто мы, наконец, выросли и поумнели. А Явлинский остался там же, где и был. Это печально и жалко, но ни посыпать головы пеплом, ни обвинять Явлинского в продажности не стоит. Просто поблагодарить за то хорошее, что было и попрощаться.

Александр Подрабинек

Я прочитал статью Григория Явлинского, а после того, как на него посыпались обвинения в подлости, еще раз внимательно перечитал. Я не вижу оснований для таких серьезных обвинений.

Значительная часть текста посвящена политическому анализу ситуации в стране (с которым трудно не согласиться); другая часть – фигуре Навального и его политическому кредо (с этим отчасти можно согласиться, отчасти – поспорить).

Сам факт такого обсуждения у меня возмущения не вызывает. Тюремное заключение не дает иммунитета от обсуждения политической программы арестанта. Временная невозможность вступить в полемику не накладывает вето на обсуждение. Иначе не только сидящих, но и умерших политиков обсуждать нельзя? Во что тогда превратится политология и история?

Чего нельзя делать, так это оскорблять арестанта или клеветать на него, поскольку он сам не в состоянии ответить. Личных оскорблений Навального я в статье Явлинского не нашел.

Можно счесть заведомой неправдой, что в окружении Навального «сознательно выступают за преступное использование несовершеннолетних в политических целях». Такие «преступные намерения» ничем не подтверждаются, уж не говоря о том, что в участии несовершеннолетних в мирных протестных акциях нет ничего преступного.

Неприятно читать утверждения Явлинского, что на Западе «разыграли шумное шоу с подвернувшимся под руку странным отравлением». Ничего себе шоу – пациент одной ногой стоял в могиле! И что в этом отравлении странного – что не умер? За этими легковесными утверждениями видится личная неприязнь автора к Навальному. Личная неприязнь – чувство сильное и законное, но оно не должно отражаться на политической полемике, быть в этой полемике аргументом, тем более притянутым за уши.

Неправда, что на последних протестных акциях не выдвигалось требований освободить политических заключенных, и что «все требования касались исключительно фигуры Навального». Я сам видел лозунги в защиту политзаключенных и слышал аналогичное скандирование. Хотя Навальный был, конечно, центральной темой протестов.

Это верно, что «Навальный как единоличный вождь ориентирован только на себя» – но так он понимает правила политической борьбы, и, кстати, далеко не он один.

Сомнителен тезис Явлинского о том, что Навальный цинично использует в корыстных политических целях усталость людей от бедности и коррупции. Любая оппозиционная программа строится на обличении недостатков и злоупотреблений действующей власти и на предложении альтернативных путей развития. Что здесь циничного? Навальный выбрал своим коньком коррупцию. По мне, так это слабый аргумент, если идея – перекроить всю систему. Но это его выбор.

Что касается нелицеприятной критики политического прошлого Навального, то здесь Явлинский по большей части прав. И бесспорно, об этом не только можно, но и нужно говорить. Как и о политическом прошлом любых других политиков и вообще публичных фигур. В том числе, и самого Явлинского, и тех, кто претендует быть выразителем интересов оппозиционно настроенной части российского общества.

Что по-настоящему забавно, так это то, что начал свою статью Явлинский за здравие, а окончил за упокой. В первой части своих размышлений он приходит к выводу, что мирные уличные протесты неэффективны, поскольку власть готова к расстрелам. А в конце статьи он агитирует за партию «Яблоко» и участие в выборах, будто это более эффективные инструменты влияния на систему, чем протестная уличная активность.

Впрочем, при всех очевидных натяжках в рассуждениях о Навальном, в статье Явлинского дан очень трезвый взгляд на политическую ситуацию в России, и ради этого ее стоит прочитать.

Непреминул похвалить Явлинского и прокремлёвский политолог Сергей Марков

Явлинский молодец. Нашел в себе мужество прямо выступить против злобной стаи поклонников Навального. Теперь они будут его травить, обвиняя в сговоре с Кремлем. Но Явлинский политик с огромным политическим опытом. Он опытный боец. Явлинский не боится выступать против всех уже 25 лет. И Явлинский, создатель партии Яблоко, пытается спасти Партию Яблоко от рейдерского захвата со стороны Навального. Явлинский выгнал много лет уже назад Навального из Партии Яблоко. За национализм. Навальный и Явлинский политические враги уже более 10 лет. Поэтому попытки заставить Явлинского признать диктатуру Навального в оппозиции обречены на провал. Молодец Явлинский! Отстаивает моральную честь оппозиции.

Многие ищут если не оправдание, то объяснение поведения Явлинского в истории с его сыном.

Игорь Эйдман

Месть за моральное превосходство. Конечно, Явлинский, воткнув нож в спину Навальному, причем, как бы со стороны дружественного оппозиционного либерального лагеря, повел себя по отношению к недотравленному политзаключенному откровенно подло. Однако, несмотря на это, мне его в чем-то даже жаль.

Мало кто знает, но семью лидера Яблока в свое время атаковали даже еще страшнее, чем Алексея. Дело было в 1994 году, когда чекистско-силовой блок ельцинской власти решил спасти падающий рейтинг хозяина «маленькой победоносной войной» в Чечне. Вёл он себя поначалу примерно также, как Путин в Донбассе - послал военных без документов и погон в атаку на Грозный, а когда те попались в плен чеченцам, открестился от них. Дудаев сказал: если они - российские бойцы, признайте это, мы тогда отдадим их России, а если наёмники-диверсанты – мы их расстреляем. Ельцин, ФСБ, Министерство обороны, МВД – предали тогдашних ихтамнетов. Зато Явлинский прилетел в Грозный, договорился с Дудуевым и спас группу солдат, сидящих в зиндане в ожидании расстрела.

Он реально пытался остановить Чеченскую войну в самом начале, до печально знаменитой новогодней атаки уже «официальной» российской армии. И ему этого не простили. Кроме того, тогдашние чекисты (Коржаков и Ко), вероятно, понимали, что на предстоящих президентских выборах Явлинский будет отнимать голоса у Ельцина и постарались заранее выбить его из игры.

В результате, произошла страшная атака на семью лидера Яблока. На его старшего сына, занимавшегося музыкой, напали какие-то громилы, отрезали пальцы и прислали матери по почте с запиской, требующей, чтобы Явлинский ушел из политики, а не-то «детям отрежут и головы». Сделали это якобы какие-то «кавказцы». Сторонники Дудаева были благодарны Григорию Алексеевичу за попытку остановить войну. В том, чтобы выбить его из политики были заинтересованы только кремлевские чекисты, которые могли использовать для атаки на Явлинского так называемых пророссийских чеченцев, то есть свою агентуру. Косвенно это подтверждает и то, что Ельцин и руководство силовых структур, к которым обращался лидер Яблока, фактически отказались ему помогать и предложили просто «спасать детей». В результате, вскоре Явлинский вывез сыновей в Лондон, где они живут до сих пор.

История чудовищная, семейная трагедия Явлинского заслуживает всяческого сочувствия.

Однако потом произошло много странного. Явлинский предал её гласности почему-то только более, чем через 20 лет. Можно объяснить, почему он молчал, когда дети были под ударом в России. Но почему продолжал молчать потом долгие годы? Почему даже сейчас он делает вид, что не знает, кто изуродовал его сына? Хотя очевидно, что только силовой, то есть чекистский блок в Кремле мог иметь на него зуб за контакты с Дудаевым, попытку остановить войну и оппонировать Ельцину на выборах. Неужели чекисты сломали тогда Григория Алексеевича?

Ответ очевиден. Лидер Яблока понимал, что если открыто расскажет о нападении на свою семью и назовет тех, кто может за этим стоять; если бросит таким образом открытый вызов Кремлю и спецслужбам, ему не дадут продолжить системную политическую карьеру в России. Да и самому ему просто неприлично будет участвовать в каких-то переговорах и компромиссах с мучителями своего сына.

Если бы Навальный после отравления молчал, его бы, скорее всего, не посадили в тюрьму. Алексея наказали именно за то, что он назвал заказчика и отравителей по именам. Чекисты такого не прощают.

В сходных ситуациях, при жестоких чекистских атаках Навальный проявил смелость и принципиальность, а Явлинский слабость, малодушие и конформизм, которые постепенно стали его неизменными спутниками на политической сцене. Вот за это моральное превосходство лидер Яблока теперь и мстит Алексею.

На самом деле гласности Явлинский предал эту историю почти сразу. Однако, как рассказывается на официальном сайте Явлинского - том же самом, где он опубликовал свою статью о Навальном - пальцы его сыну не отрезали а порезали ножом во время разбойного нападения, перерезав два сухожилия. В конверте их поэтому тоже никто никому не присылал - на следующий день после нападения сухожилия сшили обратно, хотя подвижность пальцев полностью не восстановилась. Точные мотивы нападения не известны, хотя Явлинский предполагал, что они могут быть политическими. Дети тоже не были под ударом в России, а вскоре уехали в Лондон. Популярная история про отрезанные пальцы в конверте появилась уже значительно позже, примерно через 10 лет после происшествия.

Отдельные насмешки вызывала попытка Явлинского использовать в качестве аргумента против Навального цитату из покойной Новодворской.



Илья Симановский

Ой, не стоило Явлинскому цитировать Новодворскую! Ой не стоило! Хотя бы потому что Валерию Ильиничну можно процитировать не только о Навальном, но и о Явлинском и его партии, правда? Не откажем себе в удовольствии.

Валерия Новодворская: "Но я не вижу в партии «Яблоко» никого, кого можно было бы сделать мэром или губернатором, потому что для этого надо быть правым реалистом, а не мечтателем

В «Яблоке» нет кандидатуры ни на одну крупную должность. Они могут быть депутатами, ну а город им, конечно, доверять нельзя, после этого в нем электричество погаснет и водопровод испортится.

В «Яблоке» людей, которые могут стать мэрами, губернаторами, нет. Что поделаешь, они этого не умеют. Надо меньше заниматься демагогией.

Мы главным образом курируем СПС, мы помогали стартовать, мы вместе работаем. Оказывать соответствующие услуги «Яблоку» мы просто не будем, потому что это безнадежная организация". (2005 г.)

А вот и лично о Григории Алексеиче. Статья Новодворской "Явление Явлинского огороду". Тот же 2011 год, что и ее высказывание о Навальном, которое цитирует Явлинский.

"Когда Явлинский уходил, уступая свою пропащую партию Митрохину, я была за него рада. Я думала, что он уходит от позора в частную жизнь. Но он решил вернуться, и мне плевать почему. Бабло или страх. "Когда нас в бой пошлет товарищ Путин и сам Сурков нас к урне поведет". Оправданий нет. И раз уж нашему огороду Григорий Явлинский решил явиться в качестве чучела демократии, на которое должны слететься демократические чижики-пыжики, то не взыщите, графини Вишни и принц Лимон! Я, как невежливый Чиполлино, от которого не только медведи, но и вы наплачетесь, повытаскиваю солому из представленного нам чучела.

Кстати, всех, кто способен бороться с путинским режимом, яблочники исключили. Илью Яшина, например. "Яблоко" пускают на "выборы", потому что они для власти свои. Вольноотпущенники, подконтрольные и безвредные. Значит, для нас они чужие. За медведей, КПРФ, ЛДПР, "справоросов" пойдут голосовать монстры, инфузории и прилипалы. А по голосам, поданным за "Яблоко" власть будет считать количество наших, демократических дураков.

Мы ничего не можем сделать с Явлинским. Путин его наградит, а в Бога он не верит. Мы можем только не здороваться. Включим его в наш длинный список "нерукопожатных".

Прекрасно же сказано! И не устарело за десять лет. Что ж вы не цитируете заодно и это Григорий Алексеич?)

Теперь о Навальном. Размахивать интервью Новодворской 2011 года, где она говорит, что Навальный внушает ей ужас, как лидер толп с нацистским уклоном, в отрыве от контекста и дальнейших ее высказываний - это, конечно, жульничество. Тут Явлинский в хорошей компании с пропагандистом Соловьевым, который процитировал это раньше него.

Мнение Новодворской о Навальном со временем менялось. Сначала она возлагала на него надежды как на перспективного политика. Затем он ее страшно разочаровал "Русскими маршами", после чего и последовали те самые ее высказывания декабря 2011 года. Однако, вместе с отходом Навального от пресловутых маршей, меняется и риторика Новодворской. Уже летом 2012 года В. И., уповает на возможную эволюцию Навального и дает ему советы отмежеваться от националистов, повернувшись к либералам:

"В квадрате либерализма еще конь не валялся. Там чернозем, там надо поднимать народ, там можно сделать имя, можно сделать судьбу. И все будет красиво и правильно".

А позднее интонация меняется еще определенней - В. И. однозначно определяет его не как националиста, а как начинающего политика, сделавшего ошибку под влиянием старших товарищей из либерального лагеря.

"Почему Навальный позволил себе роскошь связаться с националистами? Потому что жалко ему было бросать этот электорат, на котором можно было проехаться. И демократов подберем, и нацистов подберем и будем «президентом всех россиян». Это самый неудачный термин Бориса Ельцина, потому что не бывает президентов всех россиян. Алексея Навального приучили к мысли, что ему все позволено, что он может спокойно общаться с националистами… И не он первый придумал эти «сэндвичи» на митингах. Налево – коммунисты, направо – нацисты – посередине демократы. Первый раз это несчастье случилось, когда организация «Солидарность», преобразовывающаяся в «Парнас» позвала на свой митинг Анпилова. Уж Навального в этом точно не обвинишь. То есть, ему показали, что так можно. В несчастье, которое случилось с Алексеем Навальным во многом повинны его старшие товарищи. Нельзя проповедовать цинизм. Нельзя проповедовать компромиссы неприемлемые»". (2013 г)

"Кого мы должны судить в этой ситуации – наших старых друзей или молоденького и неопытного Навального?" (2013 г)

"Он хороший юрист, по-видимому. Придумал хорошие выражения «жулики и воры», и мы все пользуемся. Но не надо было с «Русского марша» начинать. Надо думать о своей репутации. «Русский марш» - плохое начало для политика. Думаю, что он кое-что уже понял. Что касается Удальцова, то он никогда ничего не поймет". (2013 г)

О Навальном - ужасном вожде нацистов уже не идет никакой речи и близко. И, разумеется, не могло бы идти сейчас, будь Валерия Ильинична жива. Так что использовать то ее интервью, не говоря о последующих - хрюкать вместе с Соловьевым, господин Явлинский.

А закончить эту подборку хочется речью Новодворской во время суда над Навальным по Кировлесу 16 июня 2013 г.:

"Я считаю его жертвой режима. Пусть этот суд прекратится, ибо это неправый суд, ибо это надругательство над правосудием. Ну, и тогда мы поближе поговорим с Алексеем Навальным о его как мэрской, так и президентской программе.

Пока он является жертвой режима, пока его судят, пусть на него не поднимется ни одна демократическая рука и пусть в него не попадет ни один демократический камень".

Можно себе представить, что она сказала бы сейчас пыльному индюку, который мало того что эти "демократические камни" с упоением кидает, так еще и шулерски пользуется для этого ее же старыми словами.

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Учтите, что некоторые цитаты не загуглятся, поскольку это моя свежая расшифровка с видеовыступлений В. И. (потратил час времени, надеюсь, не зря). Все ссылки-пруфы - на тексты и видео кидаю в комментарии



Эль Мюрид

Безотносительно мотивов, которыми руководствовался Явлинский, который, мягко говоря, выглядит крайне некрасиво, пиная посаженного режимом политического оппонента (и психологически тем самым целиком и полностью солидаризируясь с этим самым режимом и поддерживая тот самый фашизм, против которого он на словах якобы выступает) — в общем, вне зависимости от контекста, его выступление позволяет задаться более общим вопросом.

Вся легальная политическая система современной России является, по сути, моральным и политическим банкротом, как и режим, частью которого она является. Все квази-политические партии, существующие в легальном поле, содержательно лишь симулируют политическую деятельность.

Политика — это борьба за власть. Иначе всё это можно называть как угодно, но только не политикой. Вся легальная (у нас ее почему-то называют «системной») оппозиция власти боится, как вурдалак — креста и святой воды. Зато готова грызть глотку друг другу за теплые места при власти — тут эти ребята проявляют чудеса и таланты. Особенно это заметно в кризисные моменты, подобные нынешнему. По посаженному Путиным Навальному проезжаются все, демонстрируя не просто лояльность, а собачью преданность режиму. Что полностью соответствует статусу «системной оппозиции» - полную подчиненность и подконтрольность президентской администрации, которая ставит в блокнотики галочки и крестики, высчитывая KPI каждой «оппозиционной партии». Тут хочешь-не хочешь, будешь из шкуры выпрыгивать, чтобы хозяин благосклонно кивнул — хорошо гавкаешь. Громко и с выражением. Особенно отвратительно выглядят при этом псевдо-коммунисты-зюгановцы, с упоением вылизывая все потаенные места режима.

Вывод из сказанного вполне очевиден. Крах режима в любом сценарии должен будет сопровождаться полным обнулением и всей существующей политической системы — не только «партии власти», как бы она ни называлась, но и того убожества, которое именуется «оппозицией». В противном случае система будет воспроизводиться снова и снова.

Новая политическая система при этом будет выстраиваться не «вообще», а строго в соответствии с тем проектом, который и будет реализовываться «после того как». Кстати говоря, в том случае, если новая политическая система будет хоть в чем-то походить на нынешнюю, это автоматически будет означать и соответствие нового проекта нынешнему. А значит, «новым» он будет только по названию.

Сергей Шелин

День прошёл, пыль осела, и видно, какой могучий политик Григорий Алексеевич. Так мастерски найти слабейшее место у собственной партии и одним ювелирным ударом нанести ей почти смертельную рану. Никто такого от него уже и не ждал небось. А мастерство не пропьёшь.

Кирилл Шулика

Вообще с Явлинским надо сейчас аккуратнее. Потому что пропаганда может опять заявить, что сторонники Навального травят ветерана, а сам ветеран подаст в Бабушкинский суд заявление.

И да, пропаганда почему-то рассказывает, что Навальный украинец, а вот, что Явлинский родом аж из Львова почему-то умалчивает. Готовится, видимо, к суду за оскорбление ветерана.