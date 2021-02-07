Министр экономики ФРГ выступил за достройку газопровода "СП-2"

Министр экономики Германии Петер Алтьмайер выступил с предостережением относительно увязки вопроса о достройке трубопровода "Северный поток-2" с отношением властей России к оппозиционеру Алексею Навальному. Аргументы министра опубликовало 7 февраля издание Bild am Sonntag.

Альтмайер поддержал планы завершения прокладки газопровода по дну Балтийского моря, отметив, что эти работы уже почти доведены до конца.

"Деловые отношения и бизнес-проекты, которые существовали десятилетиями - это одно, а серьёзные нарушения прав человека и наша реакция на эти нарушения - это другое", заявил министр экономики Германии.

Его позиция близка к аргументам канцлера ФРГ Ангелы Меркель, которую она высказала 5 февраля, заявив, что не хотела бы увязывать между собой проект "Северный поток-2" и нарушения прав человекам в России.