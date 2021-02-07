Бывший госсекретарь США Джордж Шульц умер в возрасте 100 лет

В Стэнфорде (штат Калифорния) 6 февраля умер бывший госсекретарь Джордж Шульц. Ему было 100 лет.

В июле 1982 года президент Рональд Рейган назначил его Государственным секретарем США. Несмотря на то, что Шульц считался "голубем" во внешней политике, он решительно выступал за вторжение США в Никарагуа. Во время Первой интифады Шульц предложил международное соглашение об автономии для Западного берега реки Иордан и сектора Газа. Он сопровождал президента Рейгана в поездке в Рейкьявик для встречи с Михиалом Горбачёвым в 1986 году.

В некрологе, опубликованном газетой "Вашингтон пост", отмечается его прагматизмом в решении политических вопросов. Так, например, возглавляя Государственный департамент в годы президентства Рональда Рейгана, Шульц сыграл важнейшую роль в значительном снижении напряжённости между США и СССР в конце 1980-х годов.

В январе 1989 года Джордж Шульц покинул правительство но продолжал заниматься стратегическими вопросами политики Республиканской партии.

Одним из первых республиканцев он призвал к легализации лёгких наркотиков, подписав обращение, опубликованное в New York Times 8 июня 1998 года. В нём говорилось: "Мы считаем, что глобальная война с наркотиками сейчас приносит больше вреда, чем сами наркотики".

В августе 2003 года Шульц был назначен сопредседателем (вместе с Уорреном Баффетом) Совета по экономическому восстановлению Калифорнии, группы советников кандидата в губернаторы Калифорнии Арнольда Шварценеггера.

В 2010 году Шульц встретился в Калифорнии с президентом России Дмитрием Медведевым, подарив ему экземпляр советского плаката 1921 года с надписью "От мрака к свету, от битвы к книге, от горя к радости".

26 августа 2014 года опубликовал статью в которой рекомендовал поддержать Украину поставками вооружений и подготовкой войск и усилить санкции против России.