Хаменеи: если США снимут санкции, Иран может вернуться к ядерной сделке

Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи заявил, что США должны отменить санкции, если они желают, чтобы Иран вернулся к участию в международной ядерной сделке, заключённой в 2015 году, сообщило иранское государственное телевидение.



Это было первое телевизионное выступление Хаменеи со времени вступления в должность президента США Джо Байдена, заявившего ранее о намерении вернуть США к участию в многостороннем соглашении пяти постоянных членов Совета безопасности ООН и Германии с Ираном. После прихода к власти в США в 2017 году президент Дональд Трамп обвинил Иран в обмане мировой общественности и тайной работе над созданием ядерного оружия. Другие участники и МАГАТЭ с этой оценкой не согласились.

США, по настоянию президента Дональда Трампа, в 2018 году вышли из сделки и возобновили санкции против Ирана.

Глава МИД Ирана Джавад Зариф, в интервью иранской газете 6 февраля, призвал администрацию Байдена не терять время. В конце прошлого года иранский парламент принял закон об усилении работ по ядерной программе, который должен вступить в силу 21 февраля - в случае, если США не ослабят санкционное давление на Иран.



Соглашение 2015 года предусматривало ограничение ядерной программы Ирана и временные ограничения на продажу и закупку вооружений взамен на снятие с Тегерана международных санкций.