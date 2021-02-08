ФСИН считает фейком видео с нырянием в выгребную яму

Видео, где якобы один из заключенных исправительной колонии №15 ныряет в выгребную яму, является фейком, заявили в пресс-службе ГУ ФСИН по Иркутской области.
В заявлении сказано, что на территории колонии нет выгребных ям "подобного типа", а на человеке, которого называют заключенным, нет форменной одежды. "Детали, изображенные на видео, не имеют отношения к ИК-15", - говорится в сообщении.
Видео, на котором мужчина окунается в выгребную яму под присмотром человека в форме, опубликовала правозащитная организация "Gulagu Net". Как сказано на их сайте, ролик правозащитникам передал один из сотрудников ФСИН. Утверждается, что оперативники задержали бывших заключенных колонии, которые пытались перебросить на территорию учреждения несколько мобильных телефонов. Мужчин якобы уложили вниз лицом, разрезав им штаны сзади, а также заставили нырять в выгребную яму.
В сообщении ""Gulagu Net" подчеркивается, что все происходило "на улице прямо возле дороги", а выгребная яма расположена на прилегающей к колонии территории.
- В апреле 2020 года в ИК-15 в Иркутской области произошел бунт. В результате бунта в ИК-15 пострадали около 300 человек, из которых 200 нанесли себе увечья, протестуя против пыток. По официальным данным, с травмами в медицинский изолятор колонии поступили девять заключённых. Тело еще одного было найдено позже под завалами после пожара. ФСИН отрицала смерть заключенного с переломом позвоночника. Министр юстиции России Константин Чуйченко заявил, что бунт был устроен некими "внешними силами".
- В январе в Иркутске была задержан сотрудник СИЗО-1, куда заключенных также переводили после бунта в ангарской колонии. Родственники заключенного Кежика Ондара ранее сообщили о пытках с использованием кипятильника, в результате которых он получил серьезное повреждение кишечника. Пострадавший назвал имена заключенных, издевавшихся над ним, и подтвердил, что сотрудники СИЗО знали о пытках.
- В феврале в Иркутской области возбудили два уголовных дела из-за пыток заключенных в СИЗО №6 Ангарска. Туда помле бунта переводили заключенных из колонии №15. Руководителя СИЗО отстранили от работы.
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