ФСИН считает фейком видео с нырянием в выгребную яму

Видео, где якобы один из заключенных исправительной колонии №15 ныряет в выгребную яму, является фейком, заявили в пресс-службе ГУ ФСИН по Иркутской области.

В заявлении сказано, что на территории колонии нет выгребных ям "подобного типа", а на человеке, которого называют заключенным, нет форменной одежды. "Детали, изображенные на видео, не имеют отношения к ИК-15", - говорится в сообщении.

Видео, на котором мужчина окунается в выгребную яму под присмотром человека в форме, опубликовала правозащитная организация "Gulagu Net". Как сказано на их сайте, ролик правозащитникам передал один из сотрудников ФСИН. Утверждается, что оперативники задержали бывших заключенных колонии, которые пытались перебросить на территорию учреждения несколько мобильных телефонов. Мужчин якобы уложили вниз лицом, разрезав им штаны сзади, а также заставили нырять в выгребную яму.

В сообщении ""Gulagu Net" подчеркивается, что все происходило "на улице прямо возле дороги", а выгребная яма расположена на прилегающей к колонии территории.