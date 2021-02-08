В Саратове задержан депутат-коммунист Николай Бондаренко

В Саратове задержали депутата областной думы от КПРФ Николая Бондаренко. Об этом сообщила в фейсбуке глава саратовского обкома Ольга Алимова.

Написал в твиттере депутат Госдумы Валерий Рашкин.

Утром 8 февраля в квартиру Бондаренко позвонили и попросили перепарковать автомобиль, так как он мешает выезду. Когда депутат вышел из квартиры, его задержали. Сейчас он находится в отделе полиции №6, рассказал агентству "Свободные новости" один из помощников депутата.

Глава саратовского обкома КПРФ Ольга Алимова предполагает, что причиной задержания могло стать присутствие Бондаренко на акции 31 января в поддержку Алексея Навального. При этом она подчеркивает, что Бондаренко был там как сторонний наблюдатель — следил за действиями полицейских и помогал задержанным.

5 февраля Бондаренко вместе с однопартийцами вывесил на заседании областной думы баннер "Нет политическим репрессиям". Он также выразил намерение баллотироваться в Госдуму и готов противостоять на выборах "самому сильному кандидату от Единой России", даже если это будет председатель Госдумы Вячеслав Володин.

Бондаренко ведет ютуб-канал "Дневник депутата". У него более одного миллиона подписчиков.