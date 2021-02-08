В Саратове задержан депутат-коммунист Николай Бондаренко

В Саратове задержали депутата областной думы от КПРФ Николая Бондаренко. Об этом сообщила в фейсбуке глава саратовского обкома Ольга Алимова.
Написал в твиттере депутат Госдумы Валерий Рашкин.
Утром 8 февраля в квартиру Бондаренко позвонили и попросили перепарковать автомобиль, так как он мешает выезду. Когда депутат вышел из квартиры, его задержали. Сейчас он находится в отделе полиции №6, рассказал агентству "Свободные новости" один из помощников депутата.
Глава саратовского обкома КПРФ Ольга Алимова предполагает, что причиной задержания могло стать присутствие Бондаренко на акции 31 января в поддержку Алексея Навального. При этом она подчеркивает, что Бондаренко был там как сторонний наблюдатель — следил за действиями полицейских и помогал задержанным.
5 февраля Бондаренко вместе с однопартийцами вывесил на заседании областной думы баннер "Нет политическим репрессиям". Он также выразил намерение баллотироваться в Госдуму и готов противостоять на выборах "самому сильному кандидату от Единой России", даже если это будет председатель Госдумы Вячеслав Володин.
Бондаренко ведет ютуб-канал "Дневник депутата". У него более одного миллиона подписчиков.
- Осенью 2018 года Николай Бондаренко провёл эксперимент, в ходе которого он должен был питаться на три с половиной тысячи рублей в месяц. По его окончании он заявил, что жить на эту сумму без ущерба для здоровья "безусловно нельзя". Ранее депутат публично поспорил с министром труда и занятости Саратовской области Натальей Соколовой, которая после обсуждения прожиточного минимума для пенсионеров заявила, что трёх с половиной тысяч рублей "вполне достаточно для минимальных физиологических потребностей". Позже чиновницу уволили за эти слова.
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