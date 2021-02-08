Боррель допустил введение новых санкций ЕС в отношении России

Глава внешнеполитического ведомства Евросоюза Жозеп Боррель допустил введение новых санкций со стороны ЕС в отношении России из-за ситуации с Алексеем Навальным. Об этом Боррель написал в своём блоге после визита в Москву.

По словам Борреля, для новых ограничений может быть задействован недавно утверждённый механизм, предусматривающий санкции за нарушение прав человека.

Боррель в очередной раз отметил, что призывал к немедленному освобождению Навального на встрече с главой МИД России Сергеем Лавровым. По словам Борреля, обязательства России в области прав человека – это часть добровольно взятых на себя международных обязательств.

Боррель отметил агрессивный тон совместной пресс-конференции с Лавровым и обратил внимание на высылку на фоне его визита трёх европейских дипломатов.

"Моя встреча с министром Лавровым показала, что Европа и Россия отдаляются друг от друга", – написал Боррель.

Глава внешнеполитического ведомства ЕС также отметил, что стороны обсудили, в частности, совместные действия в борьбе с пандемией коронавируса, климатический кризис, необходимость сотрудничества с Ираном в рамках ядерной сделки.

МИД России заявил, что с удивлением ознакомился с позицией Борреля, опубликованной после поездки в Москву, сообщает ТАСС. По мнению министерства, заявления дипломата "сильно контрастируют с его заявлениями, данными на пресс-конференции". В МИДе предположили, что по возвращении в Европу Боррелю могли указать, "как надо было расставить акценты".

Жозеп Боррель находился с визитом в Москве с 4 по 6 февраля.