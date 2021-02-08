"Бизнес-патриоты" предложили не допускать Юлию Навальную к выборам

Ассоциация предпринимателей по развитию бизнес-патриотизма "Аванти" предлагает Госдуме и Совету Федерации внести поправки в законодательство, которые запретили бы физическим лицам-"иностранным агентам" и их близким родственникам принимать участие в выборах в России. Особый упор при этом делается на предложение не допустить к участию в выборах в Госдуму жену находящегося в СИЗО оппозиционера Алексея Навального Юлию Навальную.

Письмо главам Думы и Совета Федерации, подписанное руководителем ассоциации Рахманом Янсуковым, цитирует РИА "Новости". Меры предлагается принять, как сказано в письме, "в связи с усилением попыток западных спецслужб дестабилизировать ситуацию в России с привлечением несистемной оппозиции". "Очевидно, что попытки "раскачать лодку", возросшие после "триумфального" возвращения Алексея Навального в Россию, не прекратятся вплоть до выборов в Государственную думу 19 сентября 2021 года, и, вероятно, продолжатся после их завершения", - пишет Янсуков.

Отдельно он упоминает Юлию Навальную. По его мнению, недопуск её на выборы поможет избежать "белорусского сценария", под которым он имеет в виду выдвижение в президенты Беларуси Светланы Тихановской после ареста её мужа, популярного блогера Сергея Тихановского. "Как известно, пожар легче предотвратить, чем потушить. Предотвращение возможного участия в выборах в Государственную думу Юлии Навальной – супруги иностранного агента Алексея Навального, позволит предотвратить белорусский сценарий", – говорится в письме.

При этом Алексей Навальный не включён в список физических лиц – "иностранных агентов". Собственно, в этот список пока не включено ни одно физическое лицо – сам закон о физлицах – "иностранных агентах" был принят только перед Новым годом. 5 граждан России были признаны "СМИ – иностранными агентами", это несколько иной статус.

"Иностранным агентом" был признан также Фонд борьбы с коррупцией, основанный Навальным, но он является юридическим лицом.