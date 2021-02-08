AP: США намерены вернуться в Совет по правам человека ООН

Администрация президента США Джо Байдена объявит на этой неделе о возвращении Соединённых Штатов в Совет по правам человека ООН. Об этом пишет Associated Press со ссылкой на высокопоставленных чиновников.

По данным агентства, заявление может быть сделано уже в понедельник, 8 февраля, в Женеве. До конца 2021 года США будут находиться в статусе наблюдателя, но позднее будут выступать за избрание полноправным членом. Вашингтон сохранит позицию о необходимости реформ в совете, утверждают источники.

США вышли из Совета по правам человека ООН в 2018 году. Поводом стали резолюции с критикой Израиля.

Администрация Байдена постепенно отменяет ряд решений бывшего президента Дональда Трампа. В частности, было решено вновь присоединиться к Парижскому соглашению по климату, возвратиться во Всемирную организацию здравоохранения и рассмотреть возобновление ядерной сделки с Ираном.

Всего в Совет по правам человека входят 47 государств. Срок полномочий государства-члена составляет три года. Выборы проводятся путём тайного голосования, и страна-кандидат должна получить как минимум 97 голосов.