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AP: США намерены вернуться в Совет по правам человека ООН

Зал заседаний Совета по правам человека ООН, Женева

Администрация президента США Джо Байдена объявит на этой неделе о возвращении Соединённых Штатов в Совет по правам человека ООН. Об этом пишет Associated Press со ссылкой на высокопоставленных чиновников.

По данным агентства, заявление может быть сделано уже в понедельник, 8 февраля, в Женеве. До конца 2021 года США будут находиться в статусе наблюдателя, но позднее будут выступать за избрание полноправным членом. Вашингтон сохранит позицию о необходимости реформ в совете, утверждают источники.

Заседание Совета по правам человека ООН
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США вышли из Совета по правам человека ООН в 2018 году. Поводом стали резолюции с критикой Израиля.

Администрация Байдена постепенно отменяет ряд решений бывшего президента Дональда Трампа. В частности, было решено вновь присоединиться к Парижскому соглашению по климату, возвратиться во Всемирную организацию здравоохранения и рассмотреть возобновление ядерной сделки с Ираном.

Всего в Совет по правам человека входят 47 государств. Срок полномочий государства-члена составляет три года. Выборы проводятся путём тайного голосования, и страна-кандидат должна получить как минимум 97 голосов.

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