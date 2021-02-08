Дети российских полицейских получат льготы при поступлении в вузы

Дети полицейских и сотрудников Росгвардии получат преимущества при поступлении в профильные вузы. Законопроект депутатов от партии "Единая Россия" поддержало правительство. Документ опубликован в электронной базе данных федерального парламента, сообщает РБК.

Законопроект предполагает поправки в закон "Об образовании". Согласно документу, преимущество при зачислении в вузы, находящиеся в ведении МВД и Росгвардии, получат дети сотрудников этих ведомств, стаж службы которых – не менее 20 лет. Льготы получат также дети бывших сотрудников правоохранительных органов.

Авторы инициативы отмечают, что аналогичное право есть у детей военных, и этим законопроектом они пытаются ликвидировать возникшую "несправедливость". В правительстве законопроект поддержали при условии его доработки.