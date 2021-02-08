Томские полицейские отрицают отравление Алексея Навального

Транспортная полиция Томска, которая проводила доследственную проверку после госпитализации Алексея Навального с самолета в августе, отказалась передать материалы проверки военным следователям. Этого 18 января потребовали юристы оппозиционера после расследования Bellingcat и ряда СМИ с доказательствами возможной причастности сотрудников ФСБ к отравлению политика во время поездки в Томск в августе прошлого года.

"Доводы не соответствуют действительности, материалами проверки не подтверждаются", – говорится в постановлении от 20 января, копию которого опубликовал директор ФБК Иван Жданов.

Алексей Навальный впал в кому на борту самолёта Томск – Москва 20 августа. Впоследствии его перевезли на лечение в Германию, где специалисты обнаружили в его организме следы отравляющего вещества из группы "Новичок". Российские власти отрицают, что Навальный был отравлен, уголовное дело не возбуждено.

Сам Навальный утверждает, что знает, кто пытался его убить, и заявляет, что журналисты-расследователи фактически раскрыли дело о его отравлении. Речь идёт о группе сотрудников ФСБ, приказы которой "отдаёт президент России Владимир Путин". "Я знаю, кто хотел меня убить. Я знаю, где они живут. Я знаю, где они работают. Я знаю их настоящие имена. Я знаю их поддельные имена. У меня есть их фотографии", – заявил Навальный после публикации расследования Bellingcat и ряда СМИ.

Навальный вернулся из Германии в Россию 17 января, и его сразу же задержали и арестовали. Это вызвало массовые уличные протесты 23 и 31 января. 2 февраля суд заменил Навальному условный срок наказания на реальный по делу "Ив Роше".