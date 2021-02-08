Премьер-министр Израиля в суде отверг обвинения в коррупции

В Иерусалиме начались судебные слушания по делу премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху. Его обвиняют в коррупции и злоупотреблении служебным положением. На заседании суда Нетаньяху отверг обвинения в свой адрес и получил разрешение покинуть слушания.

Официальных сообщений для СМИ со стороны премьера не последовало. Накануне заседания Нетаньяху попросил своих сторонников не приходить в суд из-за угрозы распространения коронавируса. Соратники премьера выразили ему свою поддержку онлайн.

Противники Нетаньяху провели акцию протеста неподалёку от здания суда.

Обвинения против премьера Израиля были выдвинуты в ноябре 2019 года. Самое серьёзное из них – получение взятки за лоббирование интересов крупнейшей телекоммуникационной компании "Безек" в обмен на позитивное освещение деятельности Нетаньяху в СМИ. Кроме того, по версии следствия, премьер пытался договориться с владельцем медиагруппы "Едиот Ахронот" не критиковать работу правительства. В обмен на это Нетаньяху якобы обещал вести ограничения против конкурента СМИ. Также утверждается, что премьер получал дорогостоящие подарки на сумму в 200 тысяч долларов.

В марте на фоне суда в Израиле пройдут внеочередные выборы в парламент, четвертые за последние два года. Правящая партия "Ликуд" Биньямина Нетаньяху и оппозиция постоянно получают примерно равное число голосов и не могут сформировать правительство. Согласно опросам, рейтинги Нетаньяху и его партии остаются сравнительно высокими.

Политик занимает пост премьер-министра уже 14 лет – это рекорд в истории страны.