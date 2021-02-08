Актёры, учёные, писатели опубликовали обращение против произвола в РФ

Представители интеллигенции - учёные, актёры, режиссёры, писатели, общественные деятели - опубликовали обращение к гражданам России, органам власти и политическим партиям с выражением протеста против политических преследований в России, жестокого разгона мирных акций протеста и судебного произвола.

В обращении не упоминается прямо Алексей Навальный, однако речь идёт в том числе и о его преследовании и акциях протеста в его защиту, тысячи участников которых в конце января-начале февраля были задержаны.

Авторы обращения пишут, что граждане России вышли на улицы на мирные собрания, "чтобы выразить свой протест против политических преследований – покушений, фабрикации уголовных дел и арестов политических оппонентов. Подобные явления, характерные для диктатур, неприемлемы в современном обществе, несовместимы с задачами развития нашей страны и возвращают ее в тоталитарное прошлое".

В тексте отмечается, что власти не согласовали эти акции, что является прямым нарушением конституционных прав граждан. "Если в стране проводятся голосования и выборы, то в ней не могут быть одновременно запрещены собрания и митинги". Авторы обращения предлагают "срочно привести законодательство о проведении митингов и собраний в соответствие с Конституцией".

"Глубокое возмущение вызывают бессмысленно жестокие действия полиции, избивавшей мирных, безоружных граждан, и полный произвол судов, в массовом порядке нарушавших все мыслимые требования закона, принцип непредвзятости, справедливости, презумпцию невиновности. Эти дни стали настоящим позором российской судебной системы" - говорится далее в обращении, где указывается, что суды над участниками акций протеста превратились "в подобие «троек» времен сталинского террора, хотя пока и в рамках административного судопроизводства". В обращении содержится призыв освободить всех задержанных, отменить противоправные решения судов, а также закрыть возбуждённые после акций протеста уголовные дела. Пресечение полицейского произвола названо "конституционной обязанностью президента".

"Мы призываем людей доброй воли, всех наших сограждан присоединиться к осуждению насилия в отношении политических оппонентов, возвысить свой голос в защиту гражданского мира, демократии и достойной жизни, а представителей власти вернуться в рамки конституционного правового порядка" - говорится в обращении.

Среди подписаших - писатель Борис Акунин, академик Александр Аникин, режиссёр Иван Вырыпаев, поэт Сергей Гандлевский, писатель Денис Драгунский, режиссёр Андрей Звягинцев, журналист и писатель Михаил Зыгарь, поэт Юлий Ким, юрист Елена Лукьянова, издатель Ирина Прохорова, актёр Вениамин Смехов, актриса Чулпан Хаматова, писатель Виктор Шендерович - всего более 100 человек.