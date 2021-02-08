В Дагестане новые случаи отравления среди десятков детей

В дагестанском селе Арани с начала февраля 90 человек обратились за медицинской помощью с признаками пищевого отравления, сообщает сайт Кавказ.Реалии. Среди пациентов 70 детей, госпитализированы десять человек, сообщил ТАСС со ссылкой на региональное министерство здравоохранения.
Возбудитель дизентерии выявлен в воде. По факту отравления возбуждено уголовное дело. Жителям села временно запрещено пользоваться водой из системы водоснабжения - как для питья, так и для хозяйственных нужд. Питьевая вода доставляется в цистернах.
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