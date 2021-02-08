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В Дагестане новые случаи отравления среди десятков детей

Водохранилище Ирганайской ГЭС в Дагестане. Иллюстративное фото

В дагестанском селе Арани с начала февраля 90 человек обратились за медицинской помощью с признаками пищевого отравления, сообщает сайт Кавказ.Реалии. Среди пациентов 70 детей, госпитализированы десять человек, сообщил ТАСС со ссылкой на региональное министерство здравоохранения.

Возбудитель дизентерии выявлен в воде. По факту отравления возбуждено уголовное дело. Жителям села временно запрещено пользоваться водой из системы водоснабжения - как для питья, так и для хозяйственных нужд. Питьевая вода доставляется в цистернах.

  • В середине января более 300 человек, из которых две сотни - дети, отравились в Буйнакске.
  • В августе 2020 года вспышка кишечной инфекции произошла в селе Геджух Дербентского района республики. Из 50 заболевших 40 - дети.
  • В Кизляре в начале 2020 года от отравления пострадали более 70 человек, 40 из них - дети.

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