В Дагестане новые случаи отравления среди десятков детей

В дагестанском селе Арани с начала февраля 90 человек обратились за медицинской помощью с признаками пищевого отравления, сообщает сайт Кавказ.Реалии. Среди пациентов 70 детей, госпитализированы десять человек, сообщил ТАСС со ссылкой на региональное министерство здравоохранения.



Возбудитель дизентерии выявлен в воде. По факту отравления возбуждено уголовное дело. Жителям села временно запрещено пользоваться водой из системы водоснабжения - как для питья, так и для хозяйственных нужд. Питьевая вода доставляется в цистернах.

В середине января более 300 человек, из которых две сотни - дети, отравились в Буйнакске.

В августе 2020 года вспышка кишечной инфекции произошла в селе Геджух Дербентского района республики. Из 50 заболевших 40 - дети.

В Кизляре в начале 2020 года от отравления пострадали более 70 человек, 40 из них - дети.