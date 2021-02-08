Reuters: перед выборами Путин может объявить о выплатах россиянам

В преддверии выборов в Госдуму, запланированных на сентябрь 2021 года, Владимир Путин может объявить о выплатах гражданам России различных пособий и социальных выплат на общую сумму около 500 миллиардов рублей, сообщает агентство Reuters со ссылкой на свои источники.

По данным агентства, соответствующее заявление президент России может сделать уже в марте, во время ежегодного послания Федеральному собранию.

Источники Reuters отмечают, что решение о выплатах обсуждают в Кремле на фоне протестов в поддержку Алексея Навального и падения реальных доходов россиян.

Агентство обратилось за комментарием в пресс-службу администрации президента России, но запрос пока остался без ответа. В свою очередь, пресс-секретарь главы правительства Михаила Мишустина заявил, что ему ничего неизвестно о подобных планах.