Смертность в России выросла за год почти на 18 процентов 

По итогам 2020 года смертность в России выросла на 17,9% по сравнению с 2019 годом, сообщила вице-премьер правительства России Татьяна Голикова со ссылкой на предварительные данные Росстата. По её словам, доля умерших от коронавируса от общего прироста смертности составила в прошлом году 31%.

Всего, согласно статистике Росстата, в 2020-м году число умерших в России составило 2 миллиона 124 тысячи человек. При этом, по данным оперативного штаба по борьбе с коронавирусом на 8 февраля, с начала пандемии от болезни скончались 77 тысяч 68 россиян.

Вместе с тем число родившихся детей в России в 2020-м году (чуть более миллиона четырёхсот тысяч) стало минимальным с 2002 года, сообщает агентство "Интерфакс" на данные, официально опубликованные Росстатом в понедельник, а естественная убыль населения, то есть превышение числа умерших над числом родившихся, выросло за прошлый год более чем в два раза: с 316 до почти 689 тысяч человек.

Показатель естественной убыли населения стал максимальным с 2005 года, отмечает агентство, добавляя, что в целом население России сокращается третий год подряд.