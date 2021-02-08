"Вести недели": Навальный в ФРГ жил в роскоши, с диваном и телевизором

Журналисты "Вестей недели", снимавшие виллу в немецком городе Фрайбурге, где ранее полтора месяца жил Алексей Навальный, выдавали себя за туристов из Бельгии. Об этом рассказал телеканалу "Дождь" хозяин жилья.

По словам собеседника репортёров "Дождя", он не знал, что съёмщиками были российские журналисты. Корреспондентка Анастасия Попова при заселении использовала французскую фамилию Боурт.



"Вести" утверждали, что Навальный снимал виллу на два месяца, однако её хозяин усточнил, что речь шла о шести неделях.



Узнав о выходе фильма, домовладелец решил обратиться в правоохранительные органы Германии.



В воскресном выпуске "Вестей недели" на телеканале "России 1" была показана вилла, которую снимал Навальный, пока лечился в Германии. Автор сюжета делала акцент на том, что политик жил в роскоши: телезрителям показали "просторную гостиную, два дивана, телевизор". А на столе были свежие фрукты". По утверждению создателей сюжета, жильё стоило 530 евро в сутки.



В тот же сюжете, выпущенном "Вестями недели", говорилось, что Фонд борьбы с коррупцией (ФБК является "иностранным агентом") снимал фильм о "дворце Путина" в немецкой студии The Black Forest Studios. Журналисты "Вестей" посчитали, что стоимость съёмок фильма вместе со стоимостью проживания в Германии обошлась Навальному в миллион евро.