Соратники Навального провели переговоры с политиками ЕС и США 

Глава региональной сети штабов Алексея Навального Леонид Волков и исполнительный директор Фонда борьбы с коррупцией Владимир Ашурков, находящиеся за границей, провели в понедельник видеоконференцию с представителями Европейского Союза, США, Великобритании, Канады и Украины, сообщают агентство Reuters и ряд европейских СМИ.
Имена политиков, с которыми вели переговоры соратники Навального, не раскрываются - сообщается лишь, что это были постоянные представители государств-членов Евросоюза, послы стран, не входящих в ЕС, и члены Европейской службы внешнеполитических действий. Онлайн-встреча была организована постоянным представителем Польши при Европейском союзе.
Отмечается, что во время конференции, которая длилась около двух часов, обсуждалась политика западных стран в отношении России и, в частности, возможное введение новых санкций против российских властей за аресты Алексея Навального, членов его команды и других оппозиционеров.
Официальный представитель МИД России Мария Захарова, комментируя переговоры соратников Навального с иностранными политиками, заявила, что "так называемые западные партнёры продолжают абсолютно незаконное, неправовое и агрессивное наступление" на Россию, назвав это "чередой их саморазоблачения". По её утверждению, ранее Владимир Ашурков обсуждал с британскими спецслужбами "вопрос о финансировании ряда проектов, один из которых был нацелен на дискредитацию российской банковской системы".
- Алексей Навальный был арестован и помещён в московский следственный изолятор "Матросская тишина" в январе, сразу же после своего возвращения в Россию из Германии, где оппозиционер лечился и восстанавливался после отравления боевым химическим ядом "Новичок". Навальный обвиняет в попытке его убийства президента России Владимира Путина и сотрудников ФСБ. В Кремле обвинения отвергают.
- Позже российский суд приговорил Навального к двум с половиной годам лишения свободы по уголовному делу 2014-го года, которое Европейский суд по правам человека признал неправомерным.
- Арест Навального вызвал протесты по всей России и волну репрессий в отношений оппозиции. Российские власти арестовали почти всех ключевых членов команды Навального, против них заведены уголовные дела. Всего на протестных акциях были задержаны около десяти тысяч человек.
- Европарламент призвал страны Евросоюза ввести санкции в отношении ближнего круга президента России Владимира Путина из-за преследования Навального и использования против него боевого химического яда "Новичок". В свою очередь исполнительный директор ФБК Владимир Ашурков передал властям США согласованный с Навальным список российских олигархов и чиновников, против которых, по мнению оппозиционного политика, следует ввести персональные санкции. В списке 35 человек, среди них - глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин, глава Минздрава Михаил Мурашко, миллиардеры Алишер Усманов и Роман Абрамович.
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