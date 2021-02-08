Соратники Навального провели переговоры с политиками ЕС и США 

Глава региональной сети штабов Алексея Навального Леонид Волков и исполнительный директор Фонда борьбы с коррупцией Владимир Ашурков, находящиеся за границей, провели в понедельник видеоконференцию с представителями Европейского Союза, США, Великобритании, Канады и Украины, сообщают агентство Reuters и ряд европейских СМИ.

Имена политиков, с которыми вели переговоры соратники Навального, не раскрываются - сообщается лишь, что это были постоянные представители государств-членов Евросоюза, послы стран, не входящих в ЕС, и члены Европейской службы внешнеполитических действий. Онлайн-встреча была организована постоянным представителем Польши при Европейском союзе.

Отмечается, что во время конференции, которая длилась около двух часов, обсуждалась политика западных стран в отношении России и, в частности, возможное введение новых санкций против российских властей за аресты Алексея Навального, членов его команды и других оппозиционеров.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова, комментируя переговоры соратников Навального с иностранными политиками, заявила, что "так называемые западные партнёры продолжают абсолютно незаконное, неправовое и агрессивное наступление" на Россию, назвав это "чередой их саморазоблачения". По её утверждению, ранее Владимир Ашурков обсуждал с британскими спецслужбами "вопрос о финансировании ряда проектов, один из которых был нацелен на дискредитацию российской банковской системы".