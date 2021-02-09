В Сенате США начинается суд над Дональдом Трампом

Во вторник в Сенате Конгресса США начинается суд над бывшим президентом Соединенных Штатов Дональдом Трампом, подвергнутом около месяца назад импичменту Палатой представителей за "подстрекательство к мятежу".

6 января президент Трамп выступил перед десятками тысяч своих сторонников с призывом остановить попытку "своровать выборы", после чего несколько сотен участников митинга ворвались в здание Конгресса в попытке сорвать заседания Палаты представителей и Сената, на которых утверждались результаты президентских выборов, на которых победил Джо Байден. Окончательное слово в процедуре импичмента остается за Сенатом, который должен осудить или оправдать бывшего президента. Во вторник сенаторы проведут дебаты и голосование по вопросу конституционности импичмента бывшего президента. В конституции страны ничего не сказано по поводу импичмента президента, покинувшего Белый дом. Это беспрецедентный случай в истории США. Адвокаты Дональда Трампа приводят два аргумента в его защиту: они настаивают на неконституционности преследования бывшего президента и на том, что его выступление защищено первой поправкой к конституции, гарантирующей американцам свободу слова. В обвинительном документе Палаты представителей говорится о том, что призыв Дональда Трампа "к восстанию против правительства Соединенных Штатов - самое тяжкое преступление когда-либо совершенное президентом".

В среду должны начаться судебные прения, где в качестве судей будут выступать сенаторы, а в качестве обвинителей - группа, состоящая из нескольких членов Палаты представителей. Решение об осуждении бывшего президента может быть принято большинством в две трети голосов, то есть за эту меру должны проголосовать 17 сенаторов-республиканцев. Такой исход процесса маловероятен, поскольку подавляющее большинство законодателей-республиканцев дали понять, что они считают преследование бывшего президента неконституционным. За импичмент, как считается, могут проголосовать лишь 5 республиканцев.

Сторонники Дональда Трампа называют этот процесс политическим театром, критики Трампа заявляют о том, что Конгресс должен публично осудить такое поведение президента и закрыть возможность Дональду Трампу претендовать в будущем на выборную должность.

Дональд Трамп стал единственным в истории США президентом, подвергнутым импичменту Палатой представителей дважды.