Прокуратура проверит информацию о низких зарплатах учёных

Прокуратура Новосибирской области начала проверку после сообщений о низких зарплатах ученых в регионе.

Поводом для проверки стало выступление старшего научного сотрудника Института цитологии и генетики Сибирского отделения РАН Анастасии Проскуриной на заседании президентского Совета по науке и образованию.

По словам Проскуриной, несмотря на указ Владимира Путина о доведении зарплаты ученых до 200 процентов от средней по региону, её зарплата составляет всего 25 тысяч рублей, а надбавка – около 6 тысяч рублей. "После того как вы издали указ о повышении зарплат научным сотрудникам, года три назад это было, у нас было предложено перейти сотрудникам на полставки, то есть чтобы отчитаться о повышении зарплат", - рассказала Проскурина в ходе президентского Совета по науке и образованию. Объяснили это тем, что деньги для обеспечения указа президента в бюджет не поступили, а отчитаться о повышении зарплат необходимо, отметила старший научный сотрудник Института цитологии и генетики Сибирского отделения РАН.

По словам губернатора Новосибирской области Андрея Травникова, средняя зарплата в регионе составляет 39 тысяч. Глава Минфина Антон Силуанов отметил, что, по его данным, ученым по указу президента обеспечена заработная плата на уровне двукратной по региону. Владимир Путин поручил Силуанову выяснить ситуацию с зарплатами ученых "не только по Новосибирску, но и по другим регионам".