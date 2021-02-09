ЕСПЧ обязал РФ допустить врачей и адвокатов к геям, вывезенным в Чечню

Европейский суд по правам человека обязал Россию срочно допустить медиков, адвокатов и близких родственников к уроженцам Чечни Салеху Магамадову и Исмаилу Исаеву, которых в начале февраля похитили в Нижнем Новогороде и увезли в Гудермес. Об этом сообщили в "Российской ЛГБТ-сети".

В июле 2020 года организация помогла задержанным перебраться в Нижний Новгород. Подростки намеревались покинуть Россию, но не успели. Несколько дней об их местонахождении ничего не было известно.

ЕСПЧ согласился с доводами защитников Магамадова и Исаева о том, что существует угроза здоровью и жизни молодых людей. По словам правозащитников, с момента задержания адвокатам "Российской ЛГБТ-сети" не дают возможности встретиться с подзащитными. Им не объясняли причину задержания и не показывали никаких материалов дела.

Сотрудник изолятора временного содержания Урус-Мартановского района в устной форме сообщил, что задержанные находятся в этом заведении, однако не пустил адвоката дальше КПП, сообщает "Медиазона".

Власти Чечни обвинили Магамадова и Исаева в пособничестве террористам. Сотрудники отдела полиции по Серноводскому району Чечни передали адвокату подростков записку. В ней говорится о причастности задержанных к уголовному делу, а также о том, что они якобы признали свою вину.

Правозащитники опасаются за жизнь 17-летних чеченцев и предполагают, что признательные показания по делу о пособничестве террористам, если они действительно существуют, были получены под пытками.