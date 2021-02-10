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Вакцинация протеста. Владимир Голышев – об изменении климата

"Российское общество поляризовано, глупо отрицать, что водораздел "свои-чужие" оформился", – ставит диагноз в своём телеграм-канале корреспондент "Комсомольской правды" Александр Коц, специализирующийся на освещении войн и протестов. Он пугает, а мне не страшно. Наоборот, на мой взгляд, "средняя температура по больнице" сейчас намного ниже, чем была в десятые, нулевые, не говоря уже о 90-х, когда дело дошло до рукопашной и танков! Нынешние протестующие бесконечно далеки от одержимости нацболов, бравших штурмом приёмную Минздрава, монетизационных бунтов и даже "Маршей несогласных". На Поклонной горе нет никакого "Уралвагонзавода", на берегу Селигера не стоят палатки, а "ночные волки" не воют на луну.

Трудно поверить в то, что всего три года назад на Пушкинской площади лютовали казаки! Правоохранительные органы теперь отдают предпочтение профилактике и арестам постфактум. Одиночные случаи применения РП-73 (резиновой дубинки) по нынешним временам – ЧП, из-за которого проводится служебная проверка. А ведь ещё пару лет назад сломанные руки и ребра были в порядки вещей! И это не гуманизм власти. Изменился общественный климат. В социальных сетях сейчас не сыщешь оголтелых "кремлеботов" и "ватников", осыпающих оскорблениями и угрозами любое протестное высказывание. В лучшем случае сарказм, и тот без фанатизма.

Тайм-аут "до весны" ничего не даст, если настроение в обществе не изменится

Почему так? Я вижу две причины: внутреннюю и внешнюю. Сейчас уже очевидно, что все наши бессмысленные и бесполезные "антимайданы" – не "контрреволюционное творчество масс", а банальные коммерческие проекты, на которых распиливались многомиллиардные бюджеты. Нет денег – нет песен. В администрации президента новая команда. Владислав Сурков – на пенсии. В итоге имеем флешмоб "Видосики в поддержку силовиков" и... всё. На улице нет ни одного "уральского рабочего", ни одного байкера, ни одного казака. Нет перформансов НОДа и SERBа, без которых раньше не обходилось ни одно протестное мероприятие. А если бы они вышли по собственной инициативе, то оказались бы в одном автозаке с защитниками Навального. По нынешним временам они такие же нарушители порядка, как и их оппоненты.

Таков общественный запрос, продиктованный картинами BLM-бунтов, штурма Капитолия и разгона антиковидных манифестаций в Европе. Они, как вакцина, защищают общественный организм от любых крайностей. Сейчас в равной степени неприемлемы и экстремальные формы протеста, и жестокость силовиков. А уж появление на сцене ряженых "охранителей" – и подавно! Потому они и не появляются.

Леонид Волков это понял раньше других и отложил протест до лучших времён, чем вызвал бурю негодования. А что ему ещё оставалось? Дальнейшая радикализация даст только один результат – потерю умеренных сторонников. Неумеренных же, при нынешних полицейских технологиях, можно легко отследить и обезвредить. Но тайм-аут "до весны" ничего не даст, если настроение в обществе не изменится, что маловероятно. А значит, чтобы сохраниться, протесту придётся вернуться в "хабаровский формат" – вместо того чтобы распылять ресурсы на всероссийские акции, сосредоточить их там, где население особенно недовольно местной властью. Сейчас это, в первую очередь, Санкт-Петербург и Екатеринбург.

Правда, центральная власть тоже может воспользоваться тайм-аутом и сыграть на опережение. До сих пор ей это удавалось.

Владимир Голышев – публицист и драматург

Высказанные в рубрике "Право автора" мнения могут не отражать точку зрения редакции Радио Свобода

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