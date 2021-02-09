РФПИ: ЕС принял заявку на регистрацию вакцины "Спутник V"

Европейское агентство по лекарственным средствам (ЕМА) приняло заявку на регистрацию российской вакцины от коронавирусной инфекции "Спутник V". Об этом РИА "Новости" сообщили в пресс-службе Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ).

19 января прошла научная консультация разработчиков вакцины и представителей европейского агентства. 29 января РФПИ подал заявку на регистрацию вакцины "Спутник V" в ЕС и запустил процесс подачи информации в EMA через процедуру постепенной экспертизы (rolling review). Фонд имеет в распоряжении официальное подтверждение от ЕМА о том, что заявка была принята. Скорость одобрения заявки определяется европейским регулятором", - заявили в фонде.

20 января РФПИ написал в твиттере , что уже подал заявку на регистрацию "Спутника V".

Однако представитель ЕМА сообщил, что агентство пока не получило заявку от производителя вакцины — Центра имени Гамалеи. Сроки регистрации в ЕС можно обсуждать только после этого, заявили в ЕМА.

Сейчас в Евросоюзе зарегистрированы три вакцины от коронавируса Pfizer/BioNTech, Moderna и AstraZeneca. Еврокомиссия также заключила контракты на поставки препаратов от Johnson & Johnson, Sanofi-GSK и CureVac, однако они, как и Центр имени Гамалеи, пока не подали заявку в ЕМА.

Препарат "Спутник V" разработан Национальным исследовательским центром эпидемиологии и микробиологи имени Гамалеи. Вакцина была зарегистрирована в России 11 августа, став тем самым первой зарегистрированной вакциной от коронавируса нового типа в мире.

Регистрация "Спутника V" проходила до публикаций результатов испытаний и сопровождалась громкими политическими заявлениями, это вызывало у многих экспертов и членов научного сообщества опасения относительно ее эффективности.

2 февраля один из самых авторитетных научных журналов в мире – Lancet – опубликовал промежуточные результаты третьей стадии испытаний российской вакцины "Спутник V". Эффективность препарата составила 91,6 процента, говорится в публикации.