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Суд оштрафовал пенсионерку на ₽250 тыс. за акцию 31 января в Улан-Удэ

Акция в поддержку Навального в Улан-Удэ

Суд в Улан-Удэ назначил 250 тысяч рублей штрафа пенсионерке Наталье Филоновой из-за акции 31 января в поддержку Алексея Навального. Об этом сообщает "Тайга.инфо" со ссылкой на её защитника Надежду Низовкину.

Пенсионерку признали виновной в повторном нарушении законодательства о митингах. Суд над Филоновой, по словам Низовкиной, был проведен в отсутствие самой обвиняемой и её защитника, ей также не выдали постановление суда. Кроме того, суд признал Филонову виновной в нарушении правил участия в акции, хотя она как журналист освещала митинг, а не участвовала в нем. 9 февраля Филонову также будут судить по обвинению в неповиновении требованию полицейского.

В марте 2020 года Филонову оштрафовали на 20 тысяч рублей за участие в акции памяти Бориса Немцова. Тогда "МБХ медиа" писал, что пенсия Филоновой составляет 11 400 рублей. Кроме того, по словам пенсионерки, она заботится о ребёнке с инвалидностью.

Полиция и Следственный комитет преследуют правозащитников, защищавших участников протестов 23 и 31 января в Улан-Удэ. Об этом сообщают Сибирь.Реалии. Так, адвоката Надежду Низовкину обвиняют в нарушении санитарно-эпидемиологических правил. Ей грозит арест на срок до 3 месяцев. Евгения Хасоева подозревают в применении насилия к представителю власти.

  • 23 и 31 января жители Улан-Удэ и других городов России вышли на акции протеста в поддержку арестованного оппозиционера Алексея Навального и других политзаключенных. В первый день протестов полиция Бурятии задержала 10 жителей – всех освободили в день задержания без протоколов, благодаря работе правозащитников.

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