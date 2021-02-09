В Ленобласти задержали студента, бросившего коктейль Молотова

В Ленинградской области задержали 17-летнего студента техникума, который кинул бутылку с зажигательной смесью в здание администрации Кингисеппского района. Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на источник. О задержании студента также пишет "47news".

Брошенная местным жителем бутылка не долетела до стены здания. Тогда он взял кирпич и разбил в администрации окно. Инцидент произошел 23 января. Подозреваемого задержали 5 февраля. Возбуждено уголовное дело о хулиганстве. Студента допросили и отпустили под обязательство о явке.