В Ленобласти задержали студента, бросившего коктейль Молотова

В Ленинградской области задержали 17-летнего студента техникума, который кинул бутылку с зажигательной смесью в здание администрации Кингисеппского района. Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на источник. О задержании студента также пишет "47news".
Брошенная местным жителем бутылка не долетела до стены здания. Тогда он взял кирпич и разбил в администрации окно. Инцидент произошел 23 января. Подозреваемого задержали 5 февраля. Возбуждено уголовное дело о хулиганстве. Студента допросили и отпустили под обязательство о явке.
- 23, 31 января и 2 февраля в Москве, Санкт-Петербурге и других российских городах прошли крупные протестные митинги против действующей власти и за оппозиционного политика Алексея Навального. В общей сложности по России полиция задержала более 10 тысяч человек.
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