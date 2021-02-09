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В Минске судят журналисток. Им грозит лишение свободы

В Минске во вторник начался суд над журналистками "Белсата" Екатериной Андреевой и Дарьей Чульцовой. Их обвиняют в "организации массовых акций, грубо нарушающих общественных порядок". За решёткой журналистки с 15 ноября прошлого года.

Тогда Андреева и Чульцова вели прямую трансляцию митинга в память об убитом жителе Минска Романе Бондаренко. Акция была разогнана полицией.

По предъявленному обвинению им грозит до 3 лет лишения свободы. Ранее к реальным срокам по этой статье были приговорены несколько участников акций протеста против Александра Лукашенко, которые продолжаются в Беларуси с августа прошлого года.

Трансляцию процесса ведёт Белорусская служба Радио Свобода.

Журналистки не признают вину. Освободить их призвали международные организации журналистов, а также представители белорусской оппозиции. Они подчёркивают, что их судят за то, что они выполняли свою работу.

Комментарии премодерируются, их появление на сайте может занять некоторое время.

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