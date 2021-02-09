Старейшая жительница Европы, 117-ти лет, переболела ковидом

Старейшая жительница Европы, 117-летняя французская монахиня, излечилась от COVID-19. Сестра Андрэ отметит на этой неделе 117-й день рождения, сообщили её опекуны.

Люсиль Рандон, взявшая себе имя сестры Андрэ и присоединившаяся в 1944 году к католическому благотоворительному обществу, живёт в Тулоне, на юге Франции, в приюте для престарелых.

16 января она сдала положительный тест на коронавирус и была переведена в изолированное омещение. Явных симптомов заболевания у неё не было, сообщило агентство Reuters.

На вопрос, испугалась ли она заражения, сестра Андрэ ответила телеканалу BFM, что не боится смерти, поэтому не боялась и заражения. "Я счастлива находиться среди вас, но хотела бы оказаться ещё где-нибудь, чтобы присоединиться к моему старшему брату и моим дедушке и бабушке".

Давид Тавелла, представитель дома престарелых Сент-Катрин Лабуре, сказал, что у сестры Андрэ всё хорошо. "Мы считаем, что она излечилась, она очень спокойна и ожидает в четверг своего 117-летия. Ей очень повезло".

Тавелла рассказал, что сестра Андрэ слепа, но очень энергична. Свой день рождения она отметит в окружении меньшего, чем обычно количества жителей, из-за риска заражения коронавирусом.

Монахиня родилась 11 февраля 1904 года. Она вторая по долголетию жительница Земли, согласно сведениям Геронтологической исследовательской группы, работающей со списком мировых долгожителей старше 100 лет. Старше неё только японка Кане Танака, отметившая 118 лет 2 января 2021 года.

Все 20 самых старших долгожителей Земли в мировом списке - женщины.