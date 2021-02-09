Межпланетный зонд из ОАЭ вышел на орбиту вокруг Марса

Космический зонд "Аль-Амаль" ("Надежда"), построенный в Объединённых Арабских Эмиратах, вышел на орбиту вокруг Марса. Агентство Associated Press называет это достижение "триумфом арабского мира".

Центр управления полётом сообщил, что зонд за семь месяцев преодолел 300 миллионов миль и начал обращаться по орбите вокруг Марса.

Объединённые Арабские Эмираты стали пятым государством-участником космических экспедиций к Марсу для изучения этой планеты - после России, США, Китая и Японии. Арабский зонд был запущен летом прошлого года при помощи японской ракеты-носителя.



Цель нынешней миссии - изучить атмосферу, климатические условия и смену времен года. Аппарат должен оставаться на орбите в течение всего марсианского года, продолжительность которого почти вдвое больше земного. Космический зонд также впервые проведет изучение нижних слоев атмосферы и пылевые бури.

Зонд оснащен тремя камерами, позволяющими вести наблюдение за атмосферой Марса в видимом, инфракрасном и ультрафиолетовом диапазонах.

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