В Кремле "в курсе петиции" о законе о митингах, но текст не читали  

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в Кремле "в курсе петиции" с предложением поменять закон о митингах, но текст не читали.

"Петицию все видят, СМИ публикуют об этом сообщения, поэтому, конечно, так или иначе, она привлечёт внимание", – отметил Песков, добавив, что дальнейшая судьба обращения будет зависеть "от реакции на неё политических партий, Общественной палаты и правозащитников".

Петицию с требованием привести законодательство о митингах в соответствие с Конституцией России и гарантировать гражданам право мирных собраний разместила в понедельник на платформе change.org "Новая газета". Менее чем за сутки её подписали более 11 тысяч человек, среди них – актеры Вениамин Смехов, Чулпан Хаматова, Александр Филиппенко, Юлия Снегирь, Яна Троянова и Евгений Цыганов, писатели Борис Акунин, Денис Драгунский, Сергей Гандлевский, Юлий Ким и Максим Осипов, режиссёры Андрей Звягинцев, Жора Крыжовников, Виталий Манский и Марина Разбежкина, а также десятки общественных деятелей, журналистов и учёных.

В тексте петиции содержится также требование отпустить всех задержанных на митингах, которые прошли в десятках городах России в конце января – начале февраля, пресечь практику "бесчеловечных избиений полицией мирных граждан" и судебного произвола в отношении протестующих.