НКО выявила "грязную" сделку между ФРГ и США по "Северному потоку – 2"

Немецкая некоммерческая организация (НКО), отстаивающая охрану природы и защиту прав потребителей, заявила, что Германия предлагала администрации президента США Дональда Трампа поддержку в объёме 1 миллиарда евро. Целью сделки якобы было добиться от Вашингтона отказа от санкций против газопровода "Северный поток – 2".



Согласно документу, опубликованному организацией 9 февраля, министр финансов Германии Олаф Шольц предложил фонды для импорта сжиженного газа из США. Предложение было сделано в личном письме, адресованном тогдашнему министру финансов США Стиву Мнучину. Письмо было датировано 7 августа 2020 года и включало неформальное изложение деловых подробностей.



Саша Мюллер-Краэнер, исполнительный директор НКО, назвала эти сведения "скандальными" и "грязной сделкой за счёт третьих сторон".



Согласно имеющейся информации, правительство Германии предложило инвестиции в развитие терминалов сжиженного газа в Вильгельмсхафене и Брунсбуэттеле на германском побережье Северного моря.



В обмен на это от Вашингтона ожидалось согласие на "беспрепятственное строительство" и эксплуатацию "Северного потока – 2" – балтийского трубопровода, предназначенного для удвоения поставок природного газа из России в Германию.



Министерство финансов Германии не сразу согласилось комментировать эту информацию, но известило о подготовке специального заявления.