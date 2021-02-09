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В Сенате США начался суд по делу о втором импичменте Трампа

Члены Палаты представителей переходят в помещение Сената, куда несут текст Статьи об импичменте для её дальнейшего рассмотрения в Сенате. 25 января 2021

Во вторник в Сенате началось разбирательство по импичменту экс-президента Дональда Трампа. Заседание открыл председательствующий на процессе сенатор Патрик Лихи. Второе разбирательство по импичменту Трампа открылось дебатами о том, является ли конституционной процедура импичмента, если речь идет о президенте, уже покинувшем свой пост.

На минувшей неделе Палата представителей проголосовала за объявление Трампу импичмента, выдвинув против него обвинение в подстрекательстве к мятежу - когда президент выступал перед своими сторонниками 6 января.

Выступление предшествовало нападению сторонников Трампа на Капитолий, повлекшему за собой человеческие жертвы.

Помощники стороны обвинения на процессе сообщили во вторник, что в ходе разбирательства будут представлены ранее неизвестные свидетельства, подкрепляющие версию обвинения.

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