В Сахарово арестованным угрожают уголовными делами и спецсредствами   

Арестованным на митингах в поддержку Алексея Навального, которые в данный момент содержатся в подмосковном Центре для мигрантов в деревне Сахарово, угрожают уголовными делами, сообщили Радио Свобода сразу несколько человек, находящихся в Центре.

По их словам, в понедельник в Сахарово приехали сотрудники Следственного комитета, которые выводили арестованных из камер по одному и допрашивали.

Поводом стала видеозапись, которая ранее появилась на ютьюбе. На кадрах содержащиеся в Центре для мигрантов во время положенной им прогулки скандируют "Путин - вор!". Теперь им угрожают возбуждением уголовных дел по статье об оскорблении представителей власти.

Как рассказал Радио Свобода один из арестованных, все, кого допрашивали, отказались давать показания, сославшись на 51-ю статью Конституции России. При этом одного из них ударили по спине резиновой дубинкой, а двум другим угрожали применением электрошокера. Кроме того, сотрудники СК обыскали все камеры и у нескольких человек изъяли личные вещи.

В Следственном комитете России пока не комментируют поступившую информацию.