В Петербурге наряд МЧС ликвидировал надпись "Навальный" на льду Фонтанки

В Санкт-Петербурге наряд МЧС приехал к участку реки Фонтанка, на льду которой неизвестные сделали надпись "Навальный", чтобы смыть её водой из шланга. Об этом сообщают местное издание "Бумага" и очевидцы произошедшего.

Отмечается, что сотрудники МЧС сначала поливали надпись водой из шланга, но для её полной ликвидации не хватило напора, после чего к набережной подъехали несколько полицейских машин. В итоге совместными усилиями МЧС и МВД надпись всё-таки ликвидировали. Кто вызвал спасателей и полицейских - не сообщается.