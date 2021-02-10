Ссылки для упрощенного доступа

logo-print logo-print
Все сайты РСЕ/РС
Сибирь.Реалии Север.Реалии Фактограф
текст для поиска...
Предыдущий Следующий
Новость часа
Предыдущий Следующий
Сейчас в эфире
Новости

В Петербурге наряд МЧС ликвидировал надпись "Навальный" на льду Фонтанки

Алексей Навальный в Бабушкинском суде Москвы, 5 февраля 2021 года

В Санкт-Петербурге наряд МЧС приехал к участку реки Фонтанка, на льду которой неизвестные сделали надпись "Навальный", чтобы смыть её водой из шланга. Об этом сообщают местное издание "Бумага" и очевидцы произошедшего.

Отмечается, что сотрудники МЧС сначала поливали надпись водой из шланга, но для её полной ликвидации не хватило напора, после чего к набережной подъехали несколько полицейских машин. В итоге совместными усилиями МЧС и МВД надпись всё-таки ликвидировали. Кто вызвал спасателей и полицейских - не сообщается.

Комментарии премодерируются, их появление на сайте может занять некоторое время.

Рекомендованое

Наверх
XS
SM
MD
LG