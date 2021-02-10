Госдума увеличила штрафы за неповиновение сотрудникам полиции 

Госдума приняла в третьем, окончательном чтении законопроект, увеличивающий штрафы за неповиновение сотрудникам полиции, сообщается на сайте нижней палаты парламента.

Депутаты подняли максимальную сумму штрафа с тысячи до четырёх тысяч рублей, а за повторное нарушение - до двадцати тысяч.

Кроме того, согласно законопроекту, суды смогут штрафовать граждан на двадцать тысяч рублей, а юридически лиц - на двести тысяч, за нарушение правил финансирования митингов.

По недавно принятому Госдумой закону, финансировать митинги не могут граждане иностранных государств, а деньги на организацию акций должны перечисляться только в безналичном порядке на банковский счет, открытый только в российском банке. При этом жертвователи должны раскрывать при переводе средств свои личные данные.