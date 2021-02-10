Сенаторы признали процесс импичмента Трампа конституционным

Сенат США большинством голосов признал процесс импичмента бывшего президента Дональда Трампа соответствующим Конституции страны. За это решение проголосовали 56 сенаторов, в том числе шесть представителей Республиканской партии, членом которой является Трамп.

Палата представителей приняла резолюцию об импичменте Дональда Трампа за несколько дней до его официального ухода с поста, 20 января, обвинив его в подстрекательстве к мятежу. По мнению законодателей, нежелание Трампа признать результаты выборов и его призывы спровоцировали попытку штурма Капитолия 6 января, в результате чего погибли шесть человек.

Адвокаты Трампа утверждали, что Сенат не обладает юридическими полномочиями для проведения судебного разбирательства по делу об импичменте бывшего президента. Кроме того, они заявляют, что выступление Трампа защищено первой поправкой к конституции, гарантирующей американцам свободу слова.

Обвинители сослались на отсутствие в Конституции исключения, которое позволяло бы президентам злоупотреблять властью в последние дни в этой должности. В противном случае глава государства получал бы возможность "делать все что угодно" на завершающем этапе своего срока, отметил демократ Джейми Раскин, который возглавляет сторону обвинения. После этого в Сенате показали кадры с митинга в поддержку Трампа в Вашингтоне 6 января и с последовавших за этим беспорядков и штурма Капитолия.

Чтобы вынести импичмент, в его поддержку должны высказаться минимум 50 демократов и независимых законодателей, а также 17 республиканцев из 100 членов Сената. По мнению экспертов, набрать подобное число голосов едва ли удастся.