Первый регион в РФ отменил обязательный масочный режим

В Удмуртии с 12 февраля отменят обязательное ношение защитных масок. Об этом сообщил глава региона Александр Бречалов. По его словам, это связано с тем, что большинство жителей республики уже переболели COVID-19. Согласно официальной статистике, в регионе переболели 23 тысячи человек из полутора миллионов.



С 10 февраля в регионе также снимут ограничения на работу заведений общепита, кинотеатров и театров. Спортивные мероприятия разрешат посещать всем жителям, кроме лиц старше 65 лет, залы при этом должны быть заполнены не более чем наполовину.

При этом по оценке опрошенных РБК вирусологов, от обязательного ношения масок и перчаток в России в лучшем случае получится отказаться не раньше конца весны, в худшем носить маски придётся и летом.

Масочный режим в России действует с 28 октября 2020 года. Согласно постановлению Роспотребнадзора, всем россиянам необходимо носить маски в местах скопления людей, общественном транспорте, такси, лифтах и на парковках.