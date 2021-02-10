Фильм Кончаловского о расстреле в Новочеркасске претендует на "Оскар"

Фильм Андрея Кончаловского "Дорогие товарищи!", в основе сюжета которого – расстрел советскими властями мирной демонстрации в Новочеркасске в 1962 году, попал в шорт-лист премии "Оскар" в номинации "Лучший фильм на иностранном языке". Об этом сообщается на сайте Американской академии кинематографических искусств и наук.

Помимо картины Кончаловского в список номинантов попали ещё 14 работ, в том числе из Боснии и Герцеговины, Чили, Чехии, Дании, Франции, Гватемалы, Гонконга, Ирана, Кот-дʼИвуара, Мексики, Норвегии, Румынии, Тайваня и Туниса.

Ранее фильм "Дорогие товарищи!" удостоился специального приза жюри на Венецианском кинофестивале.

Фильмы Кончаловского выдвигались на "Оскар" от России дважды, номинирован не был ни один. В постсоветское время лауреатом "Оскара" стал только один российский фильм – "Утомлённые солнцем" Никиты Михалкова, брата Андрея Кончаловского. Это было в 1994 году. Два фильма Андрея Звягинцева – "Левиафан" и "Нелюбовь" – были официально номинированы, но приз не получили.

Еще одна российская картина — "Гунда" режиссера Виктора Косаковского — вошла в короткий список претендентов на "Оскар" в номинации "Лучший документальный полнометражный фильм". Исполнительным продюсером картины выступил актер Хоакин Феникс.

Окончательный список номинантов на премию американской киноакадемии будет объявлен 15 марта. Объявление победителей и церемония вручения наград состоится 25 апреля.



