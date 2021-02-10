Соратник Алексея Навального, руководитель сети его региональных штабов Леонид Волков объявлен в межгосударственный розыск. Об этом "Интерфаксу"сообщили в пресс-службе Басманного суда в среду.

Суд также зарегистрировал ходатайство следствия о заочном аресте Волкова на два месяца с момента задержания на территории России, либо с момента его экстрадиции в страну. Сейчас оппозиционер находится за границей, межгосударственный розыск означает, что вести его поиски будут на территории стран СНГ.

29 января Следственный комитет России заочно предъявил Леониду Волкову обвинения по статье о вовлечении несовершеннолетних в участие в несанкционированной акции. Максимальное наказание по этой статье — лишение свободы на срок до трех лет.



Основанием для возбуждения дела следствие называет видеоролики, в которых Волков призывает подростков участвовать в митингах против ареста Навального. Ведомство настаивает, что оппозиционер "достоверно знал об отсутствии согласований уполномоченных органов" на проведение демонстраций.

Сам Волков отреагировал на происходящее отсылками к книге Джорджа Оруэлла: "Как обычно, черное это белое, свобода это рабство, дважды два равно пяти", – написал он.

21 января Волков публиковал на своем личном канале только одно видео под названием "Как нам вытащить Навального из тюрьмы?", в котором призывал выйти на улицы и потребовать освобождения Навального. При этом Волков ничего не говорил о возрасте, а только отмечал, что нужен каждый человек.

28 января Волков предложил родителям пойти на митинг вместо несовершеннолетнего ребёнка.

Массовые акции за освобождение находящегося в СИЗО Алексея Навального прошли во многих городах России 23 и 31 января, также люди выходили на улицы в Москве и Петербурге вечером 2 февраля. По всей стране были задержаны более 10 тысяч их участников, сотни людей до сих пор находятся под административным арестом. Несколько соратников Навального сейчас находятся под домашним арестом по так называемому санитарному делу. "Мемориал" признал их политзаключёнными.

Вчера Леонид Волков объявил, что новая акция в поддержку Алексея Навального состоится в воскресенье, 14 февраля, хотя ещё на прошлой неделе заявил, что протесты возобновятся только весной.

Чтобы избежать столкновений с полицией, Волков предложил жителям больших российских городов вечером 14 февраля выйти во двор, включить фонарик на телефоне и поднять его вверх. Приветствуется также сооружение светящихся сердечек. "Пусть ленты соцсетей заполнятся тысячами таких горящих сердец из десятков российских городов", –написал Волков.