В Новосибирске уволили педагога после акции за Навального

Преподавателя Новосибирского промышленно-энергетического колледжа Алексея Алексеева уволили после того, как он написал в социальной сети о предстоящем митинге в поддержку политика Алексея Навального, а также принял участие в акции. Об этом в сообщила в фейсбуке депутат городского совета Новосибирска Хельга Пирогова.

21 января Алексеев написал на своей странице "Вконтакте": "Судя по всему, встретимся где-то на митинге? Важно не создавать толпу, беречься от вирусов и беспорядков. Хороший повод встретиться и поговорить о судьбе страны”.

Пирогова опубликовала письмо и.о. директора колледжа Юлии Тарасовой. В нём руководитель учреждения требует от преподавателя написать объяснительную и указать "кто и когда уполномочил Алексеева проводить среди студентов колледжа агитацию, манипулировать несовершеннолетними и призывать их к участию в несогласованных протестных акциях". Как пишет Тарасова, один из студентов принял участие в митинге 23 января и был задержан. По её мнению, студент откликнулся на призыв Алексеева, поскольку в "Вконтакте" подписан на его страницу.

Как следует из документов, опубликованных Пироговой, в мае 2020 года Алексеев получил два дисциплинарных взыскания. Руководитель колледжа Юлия Тарасова подтвердила, что направила Алексееву письмо с требованием дать объяснительную, однако, по ее словам, увольнение преподавателя не связано с митингами в поддержку Навального. От других комментариев она отказалась.