Академические музыканты потребовали "остановить террор" в России

Около 400 российских академических музыкантов подписали открытое письмо к российским властям с требованием освободить оппозиционного политика Алексея Навального и всех политических заключенных, а также начать диалог с оппозицией. Текст выложен в фейсбуке скрипача Миши Нодельмана.

В обращении, названном "Открытое письмо музыкантов накануне гражданской войны", сказано, что подписавшиеся не могут оставаться равнодушными, когда в стране практикуются политические убийства, разрабатываются и применяются боевые отравляющие вещества и запрещаются мирные демонстрации и шествия.

"Холодная гражданская война, развязанная государством по отношению к самой думающей, образованной и неравнодушной части общества, переходит, если уже не перешла к своей горячей стадии", — считают авторы обращения. Среди подписавших есть заслуженные работники культуры, преподаватели, участники ведущих мировых оркестров.

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