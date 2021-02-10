"Достать фонарь и плакать". Соцсети о новой акции оппозиции

После двух протестных уикэндов, 23 и 31 января, оппозиция взяла тайм-аут – об этом объявил 4 февраля соратник Алексея Навального Леонид Волков. В стриме на канале "Навальный Live" Волков пояснил, что ФБК больше не будет звать людей на улицы, поскольку хочет избежать столкновений с полицией и "белорусского сценария", когда численность уличных протестов постепенно сокращается, а за решеткой оказывается все больше людей.

В ответ на это заявление в соцсетях поднялась волна критики. Через несколько дней Волков все же объявил о новой акции протеста: он предложил россиянам 14 февраля включать фонарики мобильных телефонов во дворах своих домов.

Леонид Волков

Любовь сильнее страха.

И 23 января и 31 января на улицы российских городов вышли сотни тысяч людей. Ответом была беспрецедентная волна насилия и репрессий: более 12000 задержанных, тысячи избитых и арестованных. Путин сделал страх своим главным и единственным оружием.

Значит, нам надо взять на вооружение что-то, что сильнее страха.

Не только сотни тысяч вышли на улицы – десятки миллионов смотрели на них и сопереживали. Мы уже стали большинством, просто Путин расставляет между нами цепи ОМОНа так, чтобы мы не могли друг друга увидеть и осознать, как нас много. Надо найти способ это преодолеть; провести такую акцию, которой не мог бы помешать ОМОН и на которую мог бы выйти каждый.

Идею акции нам подсказал Алексей Навальный, когда показал сердечко для Юлии в зале суда. А еще подсказали петербуржцы, которые, заполнив 31 января всю Гороховую улицу, подняли вверх телефоны с фонариками.

[...]

Может быть, первому будет немного страшно. Но всем остальным – точно нет. Вы постоите несколько минут, потом к вам спустится кто-то еще и еще – из ваших соседей. Вы думали, что вы один во всем большом доме неравнодушны к тому, что происходит в стране? Вы увидите, что это не так. Вы познакомитесь со своими соседями, которые близки вам по духу, и вам станет вместе теплее.

Вы поднимете свои телефоны-фонарики – а кто-то, может, принесет и свечи – и сделаете из них, скажем, сердечко (все-таки, 14 февраля!). Сфоткаете сверху, из одной из квартир, и выложите его в инстаграм. Пусть ленты соцсетей заполнятся тысячами таких горящих сердец из десятков российских городов. Может быть, именно в вашем дворе, в одном из домов, живет один из тех, кто сейчас под домашним арестом? Но даже из-под домашнего ареста можно выглянуть из окна и увидеть яркое сердечко. [...]

Часть комментаторов считают эту идею вполне плодотворной.

Кирилл Лятс

Вместо валентинок – алексейки!

Сергей Пархоменко

Если это само собой происходит и в Москве и в Петербурге, может быть в этом жесте и в самом деле что-то есть.

Сердечки и мне кажутся слишком приторными. Но жест с фонариком – осмысленный. Я писал об этом пару недель назад, когда увидел эту фотографию на Цветном бульваре.

Бывает, что идеи и в самом деле носятся в воздухе.

Ксения Ларина

Может быть. Я когда-то ошиблась с "белым кольцом". Мне тоже показалось это приторным и каким-то неуместным. А получилось великолепно) я сама участвовала с удовольствием)) Хотя это было совсем другое время и другая атмосфера в обществе.

Павел Михайловский

Самое главное здесь – выйти и увидеть соседей. Поговорить с ними, познакомиться на основе общего интереса. Вот так, из местных ячеек, глядишь, и вырастит что-то очень массовое и положительное.

И наоборот, даже если с политической точки зрения ничего не получится, может сложиться красивая яркая традиция (Святой Валентин – вообще к нашим святцам отношения не имеет)

Критики оппозиции не упустили повода поиздеваться.

Сергей Шмидт

Бункерный дед в истерике!

PS: Политологи дождя, скорее всего, назовут это гениальной придумкой.

Аркадий Кайданов

Хочу поглядеть на этих [идиотов].

И главное, чтобы сам Волков всю ночь проторчал во дворе своей люксембургской хижины с поднятым фонариком.

Я бы призвал каждого разложить во дворах и на крышах сигнальные костры, а то прилетит к нам волшебник в голубом вертолете, а мы его как-будто и не ждем.

Кому тогда он бесплатно покажет кино?

историк-алкоголик

Леонид Волков: 14 февраля объявляем новую более хитрую акцию, без непосредственного взаимодействия с силовиками. В знак протеста против ментовского беспредела мужчины дарят женщинам цветы и рафаэлки, а женщины мужчинам носки и пену для бритья. Если вы подарили рафаэлки, вы и есть сопротивление!

Дарья Митина

Не, у меня другая идея. Фонарики – туфта. Лучше выйти во двор, снять штаны и так постоять несколько минут. Как раз двадцатиградусные морозы вернулись, – можно будет выявить самых идейных и пассионарных участников движения.

Впрочем, недоумевают и многие оппозиционно настроенные комментаторы.

Иван Шейнин

Я пока нахожусь в полном офигении от планов команды Навального на новую протестную акцию 14 февраля с фонариками. Надеюсь, основной планируемый Волковым импакт – это что власть от таких планов тоже офигеет и сломается в попытках на эту акцию как-то отреагировать (а реагировать же как-то нужно будет).

Держать власть в постоянном изумлении – это такой видимо у них ассиметричный ответ на неукоснительно исполняемые властью заветы классика ("Российская власть должна держать свой народ в состоянии постоянного изумления.")

Алексей Беляков

Февраль. Достать фонарь и плакать.

Арсений Гончуков

Волков из штаба Навального анонсировал новую акцию. 14 февраля в знак протеста против властей нужно выйти и делать из свечек сердечки и светить фонариками в небо. Как представил себя за этим занятием, так сразу за Путина захотелось голосовать.

Николай Травкин

Скажите мне, что это фейк!

Если не фейк, то следующий протест будет предложен в ещё более угрожающем Кремлю формате:

"Жителям городов и сёл России 21 февраля ровно в 23 часа по мск времени необходимо лечь в постель, накрыться с головой одеялом, включить фонарик на смартфоне и прошептать: "Мы здесь власть!"

Утром 22 февраля из Москвы придёт телеграмма от Собянина: "Вы победили зпт они сбежали зпт Кремль свободен тчк Можете въезжать!"

Сергей Вавинов

Однажды он объявит "в понедельник утром в знак протеста все идём на работу" – ну и начнётся.

Сергей Васильев

Несомненно, если каждый россиянин 14-го числа зажжёт по 88 фонариков, мы немедленно окажемся в другой стране. Не, я не критикую навальнистов, как собственно и путинистов – мне давно срать, но вот характерно, что позывы к свободе и конституции не в первый раз превращаются сами собой в какую-то лютейшую шизу. Вот на что я обращаю внимание – на отсутствие в сознании тех, кто это транслирует, различения между политикой (действием в конфликте) и самовыражением. Потому и переобуваются пару лет спустя так легко, кстати.

Татьяна Андрианова

коллеги, ну право, какие фонарики и шарики? экономическую программу, нормальные последовательные требования – и вся страна подпишется. после акций – 10000 человек попали в полицию, а вы тут фонариками – блин ну стыдно же.

Много сарказма и у украинцев.

Есть предположения, что акция 14 февраля просто рассчитана на более молодую аудиторию.

Кирилл Шулика

Конечно, мне эта акция с фонариками и сердечками как-то не зашла. И так пишут многие моего возраста и старше. Но мы должны понимать, что выросли из целевой аудитории, скажем так, ядерных сторонников Навального. Его аудитория, скорее, это дети тех, кто родился при Брежневе и ранее.

И вот я скажу так вам... Пусть дети (я про детей, а не несовершеннолетних, если что, товарищ майор) интересуются политикой и вырезают сердечки, чем жгут покрышки. Вот правда. Пусть несут любовь и добро, которые победят зло и тьму. В таком возрасте все смелые еще, но вот к смелости должны добавляться добро, любовь и опыт. Они все равно обречены победить.

И эта аудитория уже нашла для себя понятные культурные отсылки.

Многие опасаются, что избежать противостояния с полицией не удастся и в этом случае и участников акции если не загребут в автозаки, то "возьмут на карандаш".

Александр Боев

В протоколе так и напишут – "держал свечку".

На самом деле, кроме помощи добровольным помощникам власти и доблестным органам по выявлению неправильных граждан, какой смысл у акции?

Систему – без всякой иронии пишу, – этим никак не обеспокоить.

Ну, моральное удовлетворение может быть.

Татьяна Нарбут-Кондратьева

А г-н Волков (как я поняла, из штаба Навального) он же не в узилище? Нет? Ну в том смысле, что душой, конечно, там, а телом в Цюрихе? Просто в ленте необычайно его много. Мудрых мыслей и страстных призывов: "Бросить в топку", "сесть на неопределённый срок". Сдайся власти, пусть тебя запишут, включи фонарик.

Алексей Мананников

Есть уже анекдоты про дворовые фонарики на день Святого Валентина, сокрушающие ФСБ?

Остап Кармоди

Волков внезапно объявил новую акцию. На 14 февраля. Никаких демонстраций. Просто делать у себя во дворах сердечки из свечей.

Путинский ОМОН, конечно, не станет разбираться что там за сердечки и зачем и начнёт в этот день всех, кого увидит рядом с любым сердечком.

Хитро придумано. Так можно за день полстраны сделать оппозицией.

Между тем в Кремле, судя по всему, отнеслись к анонсу Волкова предельно серьезно.

Кремлевские чиновники и их поклонники продвигают тему "Волков получил инструкции от западных хозяев".

Сергей Марков

Леонид Волков сначала вдруг неожиданно для всех 4 февраля объявил, что до весны митингов не будет. А потом тоже вдруг резко поменял свое мнение и 9 февраля объявил об акции 14 февраля. Что произошло? Сторонники гадают. А не надо гадать. Просто 8 февраля Волкова и Ашукова вызвали на ковер, – то есть на совещание в Брюсселе представителей США, Британии и ЕС. Совещание было проведено по инициативе Польши. И там было принято решение, что протесты в России надо возобновлять. Ими было принято решение. Волков с Ашурковым побежали выполнять приказы своих хозяев. А вы, если вы сторонник Навального, 14 февраля побежите выполнять приказ этих врагов России тоже. Это еще одно яркое подтверждение того, что знают все, –

1. все акции в поддержку Навального организуются с активным участием спецслужб стран НАТО, прежде всего США и Британии.

2. Все ключевые решения принимают иностранные граждане, офицеры спецслужб.

3. Вся команда Навального работает на интересы врагов России. И получает за это деньги.

4. В акциях в поддержку Навального участвуют два типа людей. А. Дураки, которые не способны видеть, что их используют враги их страны. Б. Сознательные предатели, которые знают, что они сотрудничают с врагами России. Но считают, что Россия должна быть де факто оккупирована западными странами. Это очевидно всем.

Хотя акцию с фонариками многие считают глупой, высказывания пропагандистов о ней убеждают людей, что все-таки она не так плоха.

Дмитрий Колезев

Депутат Госдумы Петр Толстой о запланированной акции протеста с фонариками (https://www.fontanka.ru/2021/02/10/69760323/):

"Это не тактика, а стратегия. Стратегия Запада в отношении нашей страны. Она всерьёз и надолго. Те, кто её продвигают, это предатели Родины, интернет-власовцы. Призывы к санкциям, инструктажи с послами иностранных государств – что это, если не измена Родине в идущей гибридной войне, которую сегодня ведут против нашей страны? Призывы светить фонариками в темноте. На самом деле это не милая акция про любовь. Это не просто попытка мобилизации молодёжи. Это такая цветная технология Шарпа. И вообще, это калька с действий перебежчиков-коллаборационистов во время блокады Ленинграда, когда они фонариками подсвечивали цели немецкой авиации".

Талантище.

Я вчера писал, что идея с фонариками не очень. Но наши депутаты своими абсурдными заявлениями сейчас быстро поднимут к ней интерес.

Леонид Волков

"Внесистемная оппозиция после накачки из НАТО вновь позвала людей на улицу нарушать закон" – у Первого канала теперь только такие заголовки, это полная цитата!

Выйти 14 февраля в 20.00 во двор своего дома – это значит нарушать закон по указке НАТО!

Волкова между тем объявили в межгосударственный розыск, а в регионах сгоняют бюджетников на флешмобы в поддержку Путина.

Евгений Левкович

"Учительница из Волгограда на условиях анонимности рассказала порталу V1.ru, что её вместе с коллегами обманом сняли в ролике в поддержку Владимира Путина. По её словам, их позвали на Мамаев курган под предлогом съемки патриотического клипа группы "Любэ".

"Студенты нескольких российских вузов утверждают, что их обманом собрали для участия в так называемых флешмобах в поддержку президента России. Студенческое издание Doxa, в частности, сообщает, что учащимся Московского государственного юридического университета имени Кутафина сказали, что темой флешмоба будет "поддержка страны как лидера борьбы с ковидом".

"Телеграм-канал "Белгород № 1" сообщает, что студентов Белгородского института искусств и культуры собрали в актовом зале и попросили станцевать с российскими флагами якобы для записи патриотического ролика ко Дню защитника Отечества".

Силюсь понять, какая разница – за что и за кого, если ты просто готов махать тем, что даст в руки начальство. Собственно, и обмана-то никакого нет – это всё и есть "за Путина", концептуально.

Будут ли "винтить" выходящих во дворы – пока неясно, однако власти явно такого сценария не исключают. Дмитрий Песков, по своему обычаю, высказался максимально неопределенно, однако в провластных СМИ уже предупреждают, что за участие в акции могут и задержать.

Юлия Фридман

Какая прелесть.

"Это заранее спланированная массовая акция, которая пройдет во дворе. Двор – это общественное место. Раз есть призывы к проведению несанкционированной массовой акции в общественном месте, то, с точки зрения юриспруденции, это уже доказательство того, что люди вышли во двор с фонариками не просто так", – пояснила НСН юрист.

С точки зрения юриспруденции, это уже доказательство! Чудесная какая наука. Если гр. Волков призовет снег идти, а бурю бесчинствовать, правоохранительные органы с ними церемониться не станут. Раз были призывы – будет расценено.

"У себя дома под одеялом вы можете светить фонариком сколько угодно, можете в окно направить, никто вам слова не скажет. А выход людей в общественное место с определенной целью может быть расценено как некая политическая акция – выход на несанкционированный митинг. В этой ситуации правоохранительные органы не будут церемониться и начнут задерживать людей, ведь цели акции были заявлены заранее. И Волков понимает, что люди, которые выйдут, сделают это по его призыву", – сказала адвокат.

А почему это я могу светить сколько угодно у себя дома под одеялом? Что, если меня к этому призовет Навальный? Это же уже будет политическая акция. С другой стороны, все это очаровательно.

Вот уж чего не собиралась делать, даже если буду здорова к воскресенью, это выходить на улицу с фонариком. Но адвокат Людмила Айвар вонзила мне в сердце стрелу Амура.

В День Всех Влюбленных я выйду с фонариком и пройдусь по дворам, чтобы сигнализировать свои чувства к Вам, адвокат Айвар, нежнейший из адвокатов. Ради Вас я готова заразить всех этих либералов ротавирусом в их камерах и в их автозаках. Но буду думать при этом только о Вас.

То, как активно власти выступают против будущей акции, заставило многих переоценить свое отношение к ней.

Денис Баянов

Много мнений, что это слабая акция, что так ничего не добьешься. Но сам факт, как яростно это комментируется, говорит о том, что даже такая акция чувствительна для этой машины лжи. А любая чувствительная акция – эффективна. Что это внимание на ТВ к ней только подтверждает. И свет фонариков символичен – рассветить мрак из лжи и бесстыдства (про НАТО – очередная, бесстыжая ложь). И то как вдруг яростно они принялись комментировать намерение посветить фонариком, говорит о том, что надо выйти и посветить. Это символическое действие, как заявление о том, что мы за ними наблюдаем, все слышим, но не боимся и не ведемся на их гопническую разводку.

Еще один оригинальный флешмоб предлагает тем временем Андрей Мальгин.

Подарили идею власти Санкт-Петербурга, где пожарные залили надпись "Навальный", вытоптанную в снегу на замерзшей реке, водой из брандспойта.