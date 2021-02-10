Дочь покончившей с собой Славиной объявила о закрытии ее издания

Дочь журналистки Ирины Славиной Маргарита Мурахтаева сообщила о закрытии издания Koza.Press, основанного ее матерью. Свое решение она назвала "непростым, но единственно правильным".

"Отпустить "Козу" на радугу. К своей хозяйке. К моей маме. Знаю, что мое решение станет для многих полной неожиданностью", – написала она в фейсбуке.

2 октября главный редактор нижегородского издания "Коза Пресс" Ирина Славина совершила самоубийство возле здания регионального управления МВД, написав незадолго до этого на своей странице в фейсбуке: "В моей смерти прошу винить Российскую Федерацию".

За день до этого у Славиной прошёл обыск по уголовному делу, возбуждённому против предпринимателя Михаила Иоселевича. Его обвиняют в осуществлении на территории России деятельности нежелательной организации – в связи с тем, что в принадлежащем ему помещении, по версии следствия, устраивали лекции активисты движения "Открытая Россия".

В ходе обыска у Славиной изъяли все электронные устройства, личные вещи, документы, блокноты с записями, ноутбук дочери, телефон мужа. "Я осталась без средств производства", – написала журналистка, отметив, что никакого отношения к "Открытой России" никогда не имела.

Правозащитники и журналисты требовали от Следственного комитета расследовать причины поступка Славиной по статье о доведении до самоубийства, а также прекратить практику "обысков устрашения". Профсоюз журналистов и работников СМИ подчеркнул, что "ответственность за смерть Славиной должны понести все, кто заводил дела, подписывал постановления, выносил приговоры, проводил унизительный обыск – все, кто планомерно превращал её жизнь в ад".

Издание Koza.Press, созданное Славиной в июле 2015 года, освещало нарушения в работе местных чиновников, преследования по политическим мотивам и сносы исторических зданий в регионе. После смерти журналистки проектом занимались ее дочь вместо с журналисткой Ириной Еникеевой.